FIKK DET VANSKELIG: Erik Johannes Arnebrott snakker om problemer som fotballspiller under et møte med VG hjemme i Drammen. Foto: Harald Henden, VG

Stortalentet (21) avsluttet karrieren: – Fotballen tok overhånd

DRAMMEN (VG) Mens tidligere lagkamerater som Martin Ødegaard (Real Madrid), Erling Braut Haaland (Dortmund) og Jens Petter Hauge (Milan) har etablert seg i tre av verdens største klubber, har U21-landslagskeeper Erik Johannes Arnebrott (21) avsluttet karrieren.

Nå nettopp

– Jeg skulle nesten ønske at jeg var ubrukelig for da hadde det vært lettere å gi seg. Og hvis jeg hadde vært som Erling ... Jeg bør kanskje ikke sammenligne meg med ham, men hvis jeg hadde vært klin gæren i hodet og gitt blanke i hva andre sa om fotballen min, hadde nok ting vært annerledes, forteller Erik Johannes Arnebrott til VG.

I fjor ble drammenseren cupmester med Viking, tatt ut i Norges tropp til U20-VM i Polen og valgt i mål for U21-landslaget. Det få visste var at det store keepertalentet kjempet en personlig kamp på samme tid.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg har jo vokst opp og spilt med Martin her i Drammen, og vært på lag med Erling og Jens Petter. Jeg vil ikke si at jeg har vært nær deres potensial, men jeg har på en måte tatt på toppen. For Martin og Erling er jo verdenstoppen. Det gjør at det er litt vanskelig for folk å forstå at jeg ikke vil spille fotball lenger.

I FEBRUAR I ÅR: Arnebrott smiler under en Viking-trening i Stavanger med keepertrener Kurt Hegre. På innsiden hadde unggutten det vondt. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Det vanskelige valget

Det er fredag formiddag i studentkafeen til Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen. Ikledd svarte joggesko, grå finbukse og en mørk, høyhalset genser kommer mannen som de siste årene har blitt ansett som et av Norges største keepertalenter mot oss.

I sommer overrasket Arnebrott mange med å terminere kontrakten med Viking. Nå vil den 196 centimeter høye 21-åringen fortelle om årsaken. Det er en historie om mentale problemer knyttet til å aldri føle seg bra nok – og et svært modig valg. Men også et valg han opplever at de færreste forstår.

– Det er jo ingen som har blitt norgesmester i fotball og vært i U20-VM som slutter som 21-åring. Det er jo egentlig ingen som gjør det. Det høres helt dust ut. Jeg skjønner det. Men da jeg hadde det som verst, da jeg nesten ikke tenkte rasjonelt lenger, følte jeg at jeg kastet bort livet mitt. Det er åpenbart en greie inni hodet mitt som gjør at jeg er redd for å angre, men noen valg i livet må man ta, og jeg måtte ta et oppgjør med meg selv, forteller unggutten.

HJEMME IGJEN: Arnebrott står på Ypsilon-broen i Drammen. I åsen bak ham ligger stedet hvor han vokste opp. Foto: Harald Henden, VG

– Fotballen tok overhånd

Før Arnebrott setter seg ned ved bordet, peker han mot vinduet. Han peker mot et sted høyt over Drammenselva, opp i åsen på Øren hvor han vokste opp i et hus bare en drøy kilometer fra Real Madrid-stjernen Martin Ødegaard. Han forteller at det var der han spilte fotball time etter time som barn, ofte på den lille kunstgressbanen «Kjappen» like i nærheten. Få var så ivrige som Arnebrott. Først i Drammen Ballklubb, så for Drammen Strong og Strømsgodset – før Viking tilbudte ham en kontrakt i Stavanger.

Han takket ja, flyttet alene og ble profesjonell fotballspiller som 17-åring. Plutselig var det ikke kompisene han trente med lenger. Det var voksne, kravstore karer som lot ham høre det hvis han ikke presterte som forventet. På sidelinjen fulgte trenere, journalister og supportere med på hva han gjorde med et kritisk blikk. Kombinasjonen av det og et ensformig liv alene i en liten leilighet med 24 timer i døgnet tilgjengelig til å tenke på fotball, utviklet seg til en vond spiral.

– De to første årene var det tøft og tungt, men det var i 2019 problemene begynte skikkelig. Da hang jeg ikke helt med mentalt i forhold til det folk begynte å forvente av meg. Fotballen tok overhånd på livet mitt. Når fotballen gikk bra, var livet bra. Når fotballen gikk dårlig, var livet dårlig. Alt annet kunne være flott, men fotballen preget alt. Jeg ble så sliten av det, forteller han.

DELER SIN HISTORIE: Arnebrott under møtet med VG i Drammen. Foto: Harald Henden, VG

De vonde følelsene

Arnebrott beskriver det som ironisk. Han hadde aldri vært bedre enn vinteren 2019, men de negative tankene hadde heller aldri vært sterkere. Da han våknet om morgenen, var de vonde følelsene der umiddelbart.

– Ja. Ja. Å, ja. Off ...

Arnebrott blir rolig.

– På det verste var det sånn at jeg våknet og tenkte: «Faen. Skal jeg gidde dette her mer? Fotball er jo ikke gøy lenger.»

– Jeg hadde ikke lyst til å gå på trening, men jeg gjorde det likevel. Så «knegget» jeg meg opp i alt som skjedde på treningen. Det påvirket resten av dagen min. Så ble det en sirkel. Dagene ble helt like. Jeg gjorde det dårlig på trening, så tenkte jeg på det resten av dagen til jeg la meg. Men siden jeg hadde disse tankene, fikk jeg ikke alltid sove. Så jeg lå gjerne våken, og da begynte jeg etter hvert å tenke at: «Hvis jeg ikke sovner før klokken 10 eller 11 nå, klarer jeg i hvert fall ikke å prestere på trening i morgen.»

Han forteller at de ytre faktorene med søvn og kosthold begynte å ta over mer og mer. Han ble sliten og klarte ikke å bryte ut av det destruktive tankemønsteret.

– Jeg tror det er mange som spiller fordi de er gode til det, ikke fordi de har så jævla lyst lenger. Det er en forferdelig følelse. Det var sånn jeg hadde det, forteller Arnebrott.

EN AV HANS SISTE TRENINGER: Arnebrott stopper her Viking-spiss Veton Berisha på trening i mai i år. Ikke lenge etterpå gir han seg i klubben. Foto: Carina Johansen, NTB

Når jorden faller over deg

Mest forferdelig var følelsen av å gjøre en keepertabbe. Enten det var på trening eller i kamp. Idet vi kommer inn på temaet, er det som om 21-åringen gjenopplever et traume.

– Å gjøre en tabbe som keeper er den verste følelsen i hele mitt liv. Det er den verste følelsen. Ingen andre følelser kan sammenlignes. Det er som om hele jorden faller over deg. Det var min største fiende, keepertabber. Jeg tror historien min kunne sett annerledes ut hvis jeg hadde vært utespiller. Keeper er en så utsatt posisjon. Hvis du ikke er mentalt sterk i hodet så blir det tøft.

– Men tenker du ikke at du har vært veldig mentalt sterk som har hatt evnen til å reflektere rundt dette her og som U21-landslagskeeper klarer å si ifra om at fotballen ikke er rett for deg?

– Jo, jeg skjønner hva du sier. Men i fotballverdenen bryr jeg meg veldig om alt som skjer og jeg tar meg veldig nær av ting. Med en gang jeg er utenfor fotballverdenen gir jeg egentlig helt blanke i hva folk sier. 95 prosent av folkene jeg møter sier jo: «Er du helt dust eller som gir deg med fotballen, du som har den muligheten?» Jeg bryr meg egentlig ikke om hva de sier, men hadde 95 prosent av de jeg møter sagt det om fotballen min, hadde jeg brydd meg. Det er det som er så vanskelig med å forklare hvorfor det har blitt som dette.

HAR HATT DET VONDT: Arnebrott er åpen om den vanskeligste perioden i livet sitt. Foto: Harald Henden, VG

Den store smellen

Til tross for de mentale utfordringene dro Arnebrott på trening hver morgen i Viking – i tre og et halvt år. Da han kom inn i garderoben på Stavanger-klubbens praktarena i Jåttåvågen, var det som oftest med et smil om munnen. Han viste sjelden at han hadde det vondt på innsiden.

I fjor vinter så det også bedre ut sportslig enn noen gang før. Arnebrott var førstekeeper for Viking i oppkjøringen fra januar til mars. Parallelt spilte han for det norske U21-landslaget mot både Russland og Finland.

– De fleste trodde jeg skulle stå første seriekamp mot Kristiansund i slutten av mars, inkludert meg selv og 90 prosent av Stavanger, forteller Arnebrott.

Men det skulle vise seg å ikke bli tilfellet.

– Jeg var ikke med i troppen en gang, forteller han.

forrige







fullskjerm neste

Arnebrott minnes å bli tatt inn på et rom av Viking-sjef Bjarne Berntsen og keepertrener Kurt Hegre sammen med de to andre målvaktene, Iven Austbø (35) og Amund Wichne (23).

– Jeg kom hjem fra U21-samlingen på onsdagen. Første seriekamp skulle være på søndagen. Da jeg kommer inn på treningen på torsdagen, er det fortsatt helt uvisst hvem som skal stå. Så får jeg vite det fredag morgen. Bjarne fortalte at på grunn av erfaringen til Iven, så skulle han få stå. Hvorfor Amund var på benken i stedet for meg, husker jeg ikke at jeg fikk noen begrunnelse for.

– Hva skjedde med deg da?

– Jeg begynte å dvele veldig med det. Jeg var i mitt livs form. Hvis det ikke var godt nok, hva var da godt nok? Når ville jeg da være god nok? Fordi jeg er så selvkritisk, føler jeg at jeg har ganske god selvinnsikt. Og jeg mente at jeg i hvert fall var god nok til å være på benken. Jeg slapp jo nesten ikke inn mål i hele oppkjøringen, bortsett fra mot Lokomotiv Moskva.

– Vet lagkameratene dine hvor tungt du har det på denne tiden?

– Noen visste det nok. En av mine aller beste kompiser er Rolf Daniel Vikstøl. Jeg var veldig god venn med Kristoffer Løkberg også. Jeg snakket mye med dem. De forsøkte å oppmuntre meg, men det var ikke så mye de kunne gjøre. Jeg ble etter hvert veldig innesluttet. Selv om jeg ble tatt ut til U20-VM etterpå, klarte jeg ikke å skjønne at jeg var god. Selv om folk sa det til meg, klarte jeg bare ikke å tro på det.

I U20-VM: Fra venstre: Jens Petter Hauge, Kristian Thorstvedt, Ola Brynhildsen, Emil Bohinen, Håkon Evjen, Lars Ranger, Erik Arnebrott, Markus Pettersen, Tomas Totland og Adnan Hadzic. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Tøff konkurranse

Viking-trener Bjarne Berntsen forteller at laget hadde tre gode målvakter. At Arnebrott og U21-landslaget hadde to dårlige opplevelser like før seriepremieren, bidro til at han ikke fikk tillit.

– Vi valgte den vi følte var mest stabil og hadde mest erfaring. Det var en vanvittig viktig kamp for Viking. Vi mente rutine var viktig for å komme godt i gang i en seriepremiere, og vi ville ikke legge så mye press på en ung keeper som hadde hatt dårlige opplevelser på U21, forteller Berntsen til VG.

Han syns det er trist at Arnebrott har hatt det tøft med fotballen.

– Jeg følte at vi støttet ham hele tiden. Jeg håper at han finner gleden tilbake med fotballen, for han har et stort potensial. Men som keeper må du tåle mange smeller. Jeg sier ikke at han ikke er tøff i hodet, men det er ekstremt viktig når du er i en så utsatt posisjon. På det personlige planet, forstår jeg ham veldig godt. Hvis du ikke har glede med det du gjør, enten du er lærer, bussjåfør eller fotballspiller, er det eneste rette å prøve å gjøre noe annet, sier Viking-sjefen.

Den tårevåte avskjeden

I 2019 får Arnebrott aldri noen seriekamp for Viking. Han spiller en match i NM og blir cupmester på Ullevaal. Samtidig deltar han på U20-VM i Polen med Braut Haaland, Hauge og de andre norske supertalentene, men alt oppleves som en nedtur.

I år var livet blitt så vanskelig at Arnebrott ikke orket mer av fotballen. Det gikk ikke lenger. Han måtte gjøre noe. Han «måtte komme seg ut».

– Det betydde ingen ting for meg lenger at jeg kunne bli veldig god. Jeg konkluderte med foreldrene mine og sa at: «Nå klarer jeg ikke mer.» Så snakket jeg med Kurt, fysioen og legene i Viking. Så pratet jeg med Bjarne. Alt gikk veldig fort, i løpet av en dag. Så møtte jeg opp på trening dagen etterpå for å si det til laget, forteller han.

– Hvordan var det å si det til lagkameratene?

Arnebrott blir stille igjen.

– Jeg hadde så «jæklig» lyst til å si det selv. For Viking-gruppen er helt unik. Helt fra 2018, da Bjarne kom inn, så ble den gruppen ... Bjarne er helt sykt flink til det, å samle gruppen og finne de rette typene. Jeg ble veldig, veldig glad i den gruppen – så jeg ville si det selv. Men jeg klarte det ikke. Jeg begynte å si det, men tårene kom. Så Kurt måtte ta over.

– Hvordan reagerte lagkameratene dine?

– Det var bare støtte. Og dette sier litt om de Viking-gutta: Det var ikke bare den dagen at de ga meg en klem, liksom. To måneder etterpå fikk jeg fortsatt meldinger fra folk som spurte hvordan det gikk med meg. Det var av folk jeg var kompis med, men som jeg ikke hang med. Og det sier alt om hvilke personer de er, men kanskje også om hvilket inntrykk jeg hadde gitt i Viking. Da skjønte jeg at jeg hadde betydd noe. Det var en deilig følelse.

VANT CUPEN: Kristian Thorstvedt, Iven Austbø, André Danielsen, Zlatko Tripic, Erik Arnebrott og Tord Salte jubler på Ullevaal stadion i desember. Foto: Fredrik Solstad, VG

Det nye livet

Etter først å ha blitt enig med Viking om å ta en pause, ga Arnebrott i sommer beskjed om at han ville terminere kontrakten. I høst begynte 21-åringen på en bachelor i økonomi og administrasjon på NTNU som han kombinerer med en deltidsjobb i hjemmetjenesten, hvor han hjelper personer i alle aldre med daglige gjøremål.

– Det er et helt annet liv. Jeg setter enormt stor pris på friheten. Jeg kan legge meg klokken to. Jeg gjør jo ikke det da, men jeg kunne gjort det uten å stresse over det. Og jeg kan henge med kompiser når jeg vil. Jeg har elsket den friheten som vanlige folk tar litt for gitt. Det har vært den største positive gleden.

De siste månedene har Arnebrott fått henvendelser fra flere eliteserieklubber som har spurt om han er klar til å signere en kontrakt med dem, men alle har fått nei. I stedet spiller han spiss på treningene til 4. divisjonsklubben Drammen Ballklubb.

– Jeg utelukker ikke fotballen helt, men jeg vil i alle fall kjenne på ting ut året, sier Arnebrott, som oppfordrer til mer åpenhet om mentale problemer blant spillere og ledere.

– Kommunikasjon er så undervurdert i fotballen. Det er ikke alle som er like mentalt sterke som Erling Haaland. De fleste andre er ganske like, og de trenger en forklaring hvis de ikke får spille. Ikke hver gang, men oftere enn hvert halvår. Det er vanskelig for en ung gutt å gå til en profilert hovedtrener. Det kan skape en usikkerhet hos unge gutter hvis de ikke blir snakket til eller «sett», og det må komme fra hovedtreneren. For det er han som bestemmer. Så må man ufarliggjøre fotballen. Det må ikke gjøres så seriøst. Man må kunne snakke om mentale problemer fra en tidlig alder. Da kan man kanskje unngå problemer som jeg har hatt.

PS: Arnebrott er ikke alene om mentale utfordringer. I 2017 skrev VG at mer enn fire av 10 norske toppspillere har oppgitt anonymt at de sliter med angst og/eller depresjon.

Har du innspill til VGs journalist i forbindelse med denne saken, ta kontakt via e-post på joachim@vg.no

Publisert: 10.10.20 kl. 19:03

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Rosenborg 20 11 5 4 40 – 21 19 38 3 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 4 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 5 Odd 20 11 2 7 37 – 32 5 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også