Jens Petter Hauge droppet mental trener: – Ikke noe for meg

Svært få spillere har hatt et mer begivenhetsrikt år enn Jens Petter Hauge (21). Likevel har den ferske landslagsdebutanten valgt å ikke benytte seg av tilbudet som har blitt trukket frem som en suksessfaktor i Bodø/Glimt.

– Jeg hadde en samtale med ham for noen år siden, men akkurat det var ikke noe for meg. Jeg har ikke noe problem med å ha mental trener, men jeg vil helst at han ikke skal ha noe med klubben å gjøre, sier Hauge til VG.

– Hva mener du med det?

– Hvis jeg vil ha en mental trener, så vil jeg helst at jeg kan si hva jeg vil uten at det er noen fare for at det går videre i gangene og kontorene.

Bodø/Glimts mentale trener, Bjørn Mannsverk, sier at han er imponert over Jens Petter Hauges mentale styrke og understreker at «det er flere veier til Rom».

– Det er alfa og omega om man vil det eller ikke vil det, så er det opp til hvert enkelt individ hvor mye tillit man kan gi til noen. Jeg forstår godt at han tenker sånn, men jeg vet jo godt hva jeg går videre og ikke videre med, sier Mannsverk til VG.

Intervjuet med Hauge ble gjort i forbindelse med overgangen til italienske Milan. Siden har Jens Petter Hauge kunnet krysse av en ny milepæl i suksessåret 2020: Debut på det norske A-landslaget.

KLEM: Erling Braut Haaland scoret tre mål og ga deretter en klem til debutanten Jens Petter Hauge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hauge har vært i begivenhetens sentrum i norsk fotball denne sommeren, både på og utenfor banen. Samtidig som venstrekanten bidro sterkt til Bodø/Glimts sterke sesong, avslo han et tilbud fra Cercle Brugge.

– Han er kanskje den som har stått verst i det med mediekjør når han har stått over et veldig vanskelig valg for ham, men så har han klart å holde et ekstremt fokus på det som er her. Han har nesten bare prestert bedre og bedre i hver eneste kamp, sa Patrick Berg om lagkameraten i et VG-intervju uken etter at Hauge hadde avslått tilbudet fra den belgiske klubben.

I juli fortalte midtbanespilleren om grepet som ifølge ham selv gjorde at «det løsnet mentalt». Bodø/Glimt er en av flere spillere som har hatt suksess med mental trener.

– I gruppa oppfordrer vi til mest mulig åpenhet, men det er veldig opp til hver enkelt, sier Mannsverk.

Nylig har en tidligere lagkamerat Jens Petter Hauge, Erik Arnebrott, fortalt i et større VG-intervju at han synes det er for lite fokus på mental trening i fotballen. For ham ble presset fotballen så overveldende at han valgte å legge opp.

Jens Petter Hauge sin mentale styrke har kommet til syne ved flere anledninger. Vel vitende om at Milan hadde et godt øye til ham, herjet han på San Siro og leverte både scoring og assist.

– Det er en av styrkene mine at jeg ikke tenker så mye konsekvenser. Jeg ser muligheter og visste at dette var en god mulighet for meg personlig, men også for laget. Vi var nære å få til et resultat der. Da kunne alt ha skjedd. Man må bare gå for det, så får det bare briste eller bære, sier Hauge.

Det tok ikke lang tid før han spilte på San Siro igjen, men i Milan-drakt:

Patrick Berg har tidligere sagt at han tok store steg med mental trener. Selv om Jens Petter Hauge ikke har gjort det samme, tror Berg at lagkameraten kanskje har fått en effekt av det likevel.

– Det er litt sprøtt med Jens Petter som ikke har holdt på noe med mental trening, for han følte ikke at det med Bjørn (Mannsverk) var noe for ham, men så ser du at han kanskje har blitt påvirket av den mentaliteten som er i gruppa nå, sa Berg til VG i august.

Mannsverk deler Bergs tanker rundt gruppementaliteten som har spredt seg.

– Vi har hatt så mange gjennom prosjektet at det kan påvirke også de som ikke er med. Det er kanskje med magien med det at det starter på individnivå, men påvirker også utenfor dette prosjektet.

