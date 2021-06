GIGANTDUELL: Englands Harry Kane og Tysklands Thomas Müller møtes til en rysare av en fotballkamp tirsdag kveld. Foto: [LAURENCE GRIFFITHS, ROBERT MICHAEL] / AFP

England holder pusten før gigantmøtet: − Dette er vårt livs kamp

Engelske fans, spillere og medier tillater seg nok en gang å drømme om at fotballen kommer hjem. En håpefull nasjon forbereder seg nå på møtet med mesterskapsnemesisen Tyskland.

Av Yngve Gjerde

Et bilde med Raheem Sterling, Harry Kane og Gareth Southgate pryder forsiden til tabloiden Daily Mirror før kveldens storkamp. Teksten som akkompagnerer bildet gjør lite for å legge en demper på forventningene:

– En kveld skapt for helter, står det i blokkbokstaver.

England møter tirsdag kveld Tyskland i åttedelsfinalen i EM. Det er en klassiker mellom to store fotballnasjoner, og – på papiret – det største hinderet for begge nasjoner før en eventuell finale. Med skreller som Tsjekkia-seier over Nederland vet begge nasjoner at de har en (igjen, på papiret), forholdsvis overkommelig vei til finalen.

– Vårt livs kamp

Vinneren av kveldens storkamp møter vinneren av Sverige og Ukraina i kvartfinalen. Deretter venter eventuelt Tsjekkia eller Danmark i semifinalen.

Men først må altså England beseire Tyskland. «Three Lions» har bare vunnet to av sine siste syv mesterskapskamper mot Tyskland, i gruppespillet i EM i 2000, og i VM-finalen mot Vest-Tyskland i 1966.

– Dette er vårt livs kamp, sier Gary Neville på Sky Sports EM-podkast.

Neville har selv vært med på store kamper mot Tyskland. I EM 1996 drømte hele England nok en gang om sølvtøy, men de ble slått ut av nettopp Tyskland, i en kamp der Gareth Southgate ble synderen i straffesparkkonkurransen.

– Du tenker at disse øyeblikkene kommer tilbake. Det jeg ville sagt til disse guttene tirsdag er at dette øyeblikket får de aldri tilbake. Ikke tro at dette kommer til å skje igjen: Kamp mot Tyskland, på hjemmebane, på din egen stadion foran 45 000 fans. Vi skrev ikke historie i EM 96. Vi kom til kort. Ikke kom til kort tirsdag kveld, gutter, sier Neville.

Hans lagkamerat fra mesterskapet og nåværende fotballekspert i BBC, Alan Shearer, gjør ikke mye for å dempe forventningene han heller. Han sier at hele nasjonen trenger dette.

– Guttene har en virkelig, enestående mulighet til å skrive historie i dette mesterskapet. Vi venter på at de skal «klikke», på at de skal vise oss skikkelig form. Dette er det vi alle har ventet på og ønsket oss etter 18 tøffe måneder, sier Premier Leagues mestscorende spiller gjennom tidene.

Tysk tro på England

Det er som alltid enorm optimisme å spore i England, men denne gangen er det ikke bare engelskmennene som har troen på engelsk avansement. Philipp Lahm skriver i VG:

«Det kan godt være at England ikke vil trekke det korteste strået denne gangen og at de vil få sin helt. Tyskland på sin side, som allerede har scoret seks mål og sluppet inn fem, vil satse på individualistene i angrepet. Så denne kampen mellom de to «ungdomsgjengene» vil bli en spennende sammenligning, og selvsagt vil det bli en følelsesmessig kveld for fotballfans over hele kontinentet.»

Hele Lahms spalte i VG kan du lese her.

Den tyske legenden Lothar Matthäus holder England som favoritter – så lenge det ikke blir straffesparkkonkurranse.

– Tyskland har alltid vært gode på straffer. Det er mye press for de engelske spillerne. De leser avisen og kjenner historien om straffer. England kan vinne over 90 eller 120 minutter, men om det går til straffekonk tror jeg Tyskland er favoritter, sier han.

Sky Sports-ekspert og Liverpool-legende Jamie Carragher spår at kampen ender med nettopp straffer.

– Denne kampen er så 50/50. Tyskland er et steg opp og England må heve seg fra gruppespillet om de skal vinne. Men det er så lite som skiller disse lagene at jeg tror det går til straffer, skriver han i en analyse for Sky Sports.

Jürgen Klinsmann skriver i en spalte for den britiske kanalen BBC at ingen bryr seg om hvordan man vinner – bare man vinner.

– På tirsdag handler det ikke om å spille bra – det tror jeg ikke noen vil huske etterpå. Det handler om å komme seg til kvartfinalen, og det spiller ingen rolle hvordan man gjør det.

– Det skal skrives et helt nytt kapittel i historien mellom England og Tyskland denne uken, og jeg kan ikke vente. La oss nyte det, sier han.