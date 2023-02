HERJER: Barcelona og Robert Lewandowski setter stadig nye rekorder.

Barcelona i storform – setter nye rekorder

Xavis mannskap er i kjempeform og setter stadig nye rekorder på veien mot seriegullet i LaLiga.

Robert Lewandowski og Sergi Roberto sørget for 2–0-seier for Barcelona over Cádiz søndag kveld. Med nok en trepoenger i bagasjen leder katalanerne LaLiga med åtte poeng ned til rivalen Real Madrid på andreplass.

På 22 kamper har klubben 19 seirer, to uavgjort og ett tap. Dermed har klubben 59 poeng, en poenguttelling de kun har slått én gang tidligere i klubbhistorien etter like mange spilte kamper, ifølge ESPN.

Mye av klubbens suksess denne sesongen skyldes god defensiv struktur. Xavis menn har holdt nullen 17 ganger i serien, noe ingen andre klubber har greid tidligere etter like mange spilte.

Med kun sju innslupne mål siden sesongstarten går de i tillegg forbi ligarekorden for færrest mål baklengs 22 kamper inn i sesongen, ifølge statistikktjenesten Opta.