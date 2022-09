ETT MINUTTS STILLHET: Molde-spillerne i midtsirkelen under markeringen av Berit Ingeborgvik Talseths bortgang.

Mektige markeringer etter dødsfallet til Eikrems samboer

MOLDE/VALLE (VG) (Molde – Aalesund 0–0, kampen pågår) To dager etter bortgangen til Magnus Wolff Eikrems samboer Berit Ingeborgvik Talseth, markeres dødsfallet på flere måter i fotball-Norge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Molde-kapteinens samboer Berit Ingeborgvik Talseth døde natt til fredag etter lengre tids sykdom, og det setter naturlig sin ramme på kveldens lokaloppgjør mellom Molde og Aalesund på Aker Stadion.

Før kampstart ble det holdt ett minutts stillhet for å markere dødsfallet, laget spiller kampen med sørgebånd og da kampuret passerte 7 minutter reiste begge lags tilskueren seg i ett minutt og klappet – som en støtte til Eikrem som har spillenummer 7.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Magnus Wolff Eikrem sitter selv på benken mot Aalesund.

– Selvfølgelig blir alle påvirket av en sånn trist hendelse. Det sier litt om hvor sterk Magnus er at han stiller opp her i dag og vil være med. Det er vi glad for, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery+ før kampstart.

MISTET SAMBOEREN: Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem (til venstre foran) under oppvarmingen før lokaloppgjøret mot Aalesund.

– Vi hadde planlagt å lage et banner til minne av Berit, men etter ønske av Magnus ble det ikke det, fortalte Stefan Sætre til VG et par timer før kampstart.

Sætre er forsanger og styremedlem i Tornekrattet, Moldes supportergruppe, og forteller om noen triste dager etter Talseths dødsfall.

– Det kom som et sjokk. Vi vet veldig godt hvor glad Magnus var i henne og hvor fin jente hun var. Det er selvfølgelig trist når unge mennesker går bort, sier Sæter.

ALVORSPREGET: Forsanger i Tornekrattet, Stefan Sætre, møtte VG på Moldes supporterpub noen timer før lokaloppgjøret mot Aalesund.

– Jeg har snakket med Aalesund sine supportere, og de er med på markeringen vår og ett minutts stillhet. De hadde også et banner til minne av Berit som de droppet, sier Sætre.

I stedet hadde Molde et banne med rivaliseringen i fokus: «Storebror er alltid størst». På Aalesunds banner sto det «Fremad stolte Aalesund».

Etter Talseths bortgang har fotballklubber og supportere fra alle lag vist sin støtte til Molde.

Før kampstart mellom Vålerenga og Sandefjord på Intility Arena i Oslo tidligere søndag kveld kom speaker med sine kondolanser til Talseths pårørende, mens Viking-supporterne hang opp ett banner med «fuck cancer» til deres kamp mot Tromsø.

– Jeg synes det er helt fantastisk. Det er rørende å se at supporter-Norge og fotball-Norge kan sette rivalisering til side, sier Sætre.

I tillegg opprettet Tornekrattet, Moldes supportergruppe, en Spleis-konto for Kreftforeningen. På to dager har det bidragene rent inn, og få minutter før kampstart hadde det kommet inn 300.000 kroner.

– Jeg er så imponert. Overveldet sett og slett. Målet vårt var først 50.000 på 30 dager. Det målet knuste vi på det jeg tror var ti minutter. Nå er vi oppi 300.000 og det har bare gått to dager. Nå må vi bare sikte videre, sier Sætre.