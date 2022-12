Kommentar

48 lag i VM kan ikke være helt krise

Marokkos Youssef En-Nesyri feirer målet i kvartfinalen mot Portugal.

DOHA (VG) Det ble ingen medalje, men Marokkos semifinale var suksessen FIFA trengte.

VM-utvidelsen til 48 lag er hardt kritisert, særlig i Europa – europeerne dominerer allerede og har ikke noe stort behov for å gå fra 13 til 16 lag (selv om det øker sjansene for at Norge er med i 2026).

Når ukene i Qatar nærmer seg slutten er det grunn til å tro at den europeiske kritikken roer seg noe – den bør i hvert fall det. Bortsett fra et par storseire har mesterskapet vist at internasjonal landslagsfotball er jevnere enn noen gang.

Nå bør ikke resultater i ett enkelt VM avgjøre antall lag, men det er likevel et tegn i tiden at Afrika fikk sin første semifinalist, tre lag fra Asia i 8-del, to fra Afrika, USA videre, Canada gjorde seg på ingen måte bort, Saudi-Arabia slo Argentina, Japan slo Tyskland og Spania.

Marokko forsvant i kvartfinalen i det afrikanske mesterskapet i fjor, slått av Egypt, som ikke kom til VM. Marokko gikk til semifinalen i VM, slo ut gigantene Belgia, Spania og Portugal og truet Frankrike.

Av fem lag som ikke vant én kamp er tre fra Europa: Danmark, Serbia og Wales (pluss Qatar og Canada).

SÅ NÆR: Kroatia tok bronse, Japan var bare straffer unna å slå ut kroatene i 8-delsfinalen.

For noen dager siden var jeg på en pressekonferanse med UEFAs såkalte tekniske komité, ledet av Jürgen Klinsmann, en trenersamling som gransker kamper og leter etter trender.

Asia-representant Cha Du-ri, tidligere VM-spiller for Sør-Korea, fortalte med stolthet om suksessen til det asiatiske forbundet, tre lag videre fra gruppespillet (inkludert Australia), Saudi-seieren over Argentina, Australia som misset en kjempesjanse til å utligne mot argentinerne i siste minutt, Japan som til slutt tapte på straffer mot Kroatia.

Afrika-representant Sunday Oliseh, tidligere VM-spiller for Nigeria, påpekte at alle de afrikanske lagene vant minst én kamp, men var mest opptatt av at fire av de fem hadde trener fra eget kontinent. I alle år har det som oftest stått eldre europeere der, gjerne avdankede. Denne gangen klarte de seg selv, og de klarte seg godt.

Det er ikke noe særlig å tenke på at utvidelsen trolig forsterker president Gianni Infantinos posisjon som eneveldig leder. Flere nasjoner blir fornøyde, flere stemmer til Infantino, og det er god grunn til å tro at dette var en vesentlig grunn til endringen.

Det kan likevel ikke stå i veien for at det blir en mer rettferdig fordeling, og heldigvis ser det ut til at det også neste gang blir grupper med fire lag.

Afrika er nå sikret ni plasser i 2026, Asia åtte, mens Sør-Amerika får seks og prosentvis er kontinentet som har overlegent flest med.

I QATAR: Trond Johannessen.

VM gikk fra 16 nasjoner i 1978 til 24 i 1982 (14 fra Europa!) og 32 i 1998. 28 år senere får 48 av 211 medlemsland være med i VM. 22,7 prosent får være med i et mesterskap. Er det helt krise?

En VM-plass er verdt hundrevis av millioner. Det er i hvert fall ingen grunn til at de europeiske landene skal fortsette å fråtse i disse pengene, men det er selvsagt helt greit å mene at 48 lag er totalt feil, at 32 er det riktige.

Da kunne kanskje Europa sagt fra seg et par-tre plasser og Afrika og Asia fått utvidet sin kvote?

Det er det ingen som har snakket om.