UHELL: Malmös Lasse Nielsen (t.h.) måtte på akutten etter et testikkeluhell på trening for to uker siden. Her under en kamp i 2018.

Forteller detaljer om skrekkskade: Testikkelen sprakk

Malmö-spiller Lasse Nielsen (35) opplevde alle menns store skrekk i en duell på trening. Fotballspilleren måtte kjøres rett på akutten.

– Smerten gikk ikke bort. Ellers gjør den jo det etter fire-fem minutter når man får en ball der, sier Nielsen til den svenske storavisen Aftonbladet.

For to uker siden opplevde den danske fotballspilleren og midtstopperen at testikkelen testikkelenhttps://sml.snl.no/testiklene sprakk på trening i en duell med lagkamerat Hugo Bolin.

Pungen til dansken havnet rett og slett i klem i duellen.

– Den ble nok klemt av hoften hans. Det var ikke stygt spill, bare uflaks, sier Nielsen til Aftonbladet.

Godt denne taklingen fra Fulhams Andreas Periera ikke satt i pungen:

Det endte med en tur på akutten for Nielsen. Dansken trodde det var en blødning og at han ville være klar igjen etter noen dager. Men det viste seg at den ene testikkelen hadde fått en sprekk testikkelen hadde fått en sprekkhttps://www.ung.no/oss/395267, og måtte sys sammen. 35-åringen ble operert samme kveld, og måtte ta det med ro i en uke.

– Hver gang jeg skulle reise meg fra sofaen var det som å få en kniv i buken, sier Nilsen til Aftonbladet.

Lagkameratene fikk vondt da de hørte historien.

– De kan kjenne smerten når jeg forteller. Men vi har også ledd av det, sier Nielsen.

TØFFING: Lasse Nielsen (t.v.) i en duell under en Champions League-kvalifisering mot Rangers i 2021.

35-åringen har én landslakamp for Danmark, for 13 år siden. Siden 2017 har han spilt i den svenske toppklubben Malmö.

Fredag trente han med laget igjen for første gang siden uhellet. Han føler seg klar for å spille kamp igjen, lørdag ettermiddag møter Malmö Kalmar til seriestart i Allsvenskan på hjemmebane.

Er en smell i testiklene vondere enn en fødsel? Selvsagt! Typisk menn å tro det. Det kan selvsagt ikke sammenlignes, akkurat som fødsler ikke kan sammenlignes.

35-åringen forteller at han vurderer å spille med beskyttelse rundt det aller helligste, dersom treneren mener han er spilleklar.

– Vi får se hva slags løsning det bli. Ekstra teip kanskje? Men det vel bli vondt å fjerne den etterpå, sier Nielsen.

Han er ikke redd for senskader etter hendelsen. Han er allerede tobarnsfar, men har fått beskjed om at det fortsatt kan bli flere barn om han ønsker det.

Her er det en smell fra kampen mellom Chelsea og Everton: