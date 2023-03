ANKLAGET: Barcelona er under etterforskning av spanske påtalemyndigheter.

UEFA åpner etterforskning mot Barcelona i forbindelse med dommerutbetalinger

Det europeiske fotballforbundet skal se nærmere den spanske fotballgiganten Barcelonas utbetalinger til en spansk dommersjef.

NTB

Uefa opplyser om etterforskningen som er igangsatt i en pressemelding torsdag.

Spansk påtalemyndighet har fra før siktet storklubben for korrupsjon etter at den skal ha betalt en dommer over 70 millioner kroner.

Det er den tidligere nestlederen i dommerkomiteen i det spanske fotballforbundet, Jose Maria Enriquez Negreira, som mottok de aktuelle pengene mellom 2001 og 2018. Det var gjennom sitt eget firma Negreira fikk utbetalingene.

«Barcelona oppnådde en konfidensiell muntlig avtale med Negreira, slik at han, som visepresident i tekniske voldgiftskomiteen (CTA), og i bytte for penger, utførte handlinger som skulle være til fordel for Barcelona», het det nylig i uttalelse fra den spanske statsadvokaten.

Barcelona har begrunnet transaksjonene med at Negreira skal ha levert tekniske rapporter til klubben som konsulent. I tillegg skal han ha bidratt med informasjon om talenter fra andre klubber i Spania.

PRESIDENTEN: Barcelonas nåværende klubbpresident Joan Laporta inngikk samarbeidet med Negreira.

