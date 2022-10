FEIRER: Leo Skiri Østigård scoret mot Rangers etter innlegg fra Giacomo Raspadori (t.h.).

Leo Skiri Østigård headet inn 3–0 i Champions League-debuten: − Et stort øyeblikk

(Napoli-Rangers 3–0) Leo Skiri Østigård (22) fikk sin Champions League-debut og scoret for Napoli mot Rangers.

Den norske midtstopperen nikket inn 3–0-målet til det italienske laget, som har vunnet samtlige fem kamper i Champions League-gruppen.

– Det var en spesiell følelse. Jeg har jobbet hardt for dette, men jeg var klar for å vise mine kvaliteter, sier Østigård i et intervju vist på TV 2.

Etter scoringen feiret han foran Napoli-fansen.

– Jeg har alltid elsket fansen. For meg er fansen alt. Å score foran dem var en utrolig følelse. Et stort øyeblikk for meg, sier nordmannen.

Napoli står derfor med 15 poeng, mens Liverpool på 2. plass har 12 poeng. Disse to lagene møtes i den siste runden.

I tillegg til å score, hadde Østigård også en nærmest perfekt kamp defensivt.

– Dette er et sterkt lag. Når du får mulgheten, må du bare vise dine kvaliteter. I dag gikk det bra. Å holde nullen er like viktig som å score. Det var en veldig god følelse.

NYDELIG MÅL: Leo Skiri Østigård har tatt et par steg ut, men klarer likevel å få ballen på mål etter corneren fra Raspadori.

Landslagsstopper Østigård har fått lite spilletid i et formsterkt Napoli, men fikk sjansen fra start i det som er hans tredje kamp for klubben. Dette er altså hans første scoring for klubben.

Kampen på Stadio Diego Maradona ble raskt avgjort, etter som Giovanni Simeone scoret to ganger på de første 16 minuttene. Østigårds scoring kom i det 80. minutt etter corner fra Giacomo Raspadori.

– Fantastisk! To-tre steg ut i feltet og likevel klarer han å sette ballen på mål, sier Jesper Mathisen på TV2-sendingen.

– Det er ikke lett å sette denne i mål.

Leo Skiri Østigård kom til Napoli i juli 2022. Han har de siste årene vært på lån fra Brighton til en rekke klubber; St. Pauli, Coventry, Stoke og Genoa.

Rangers-Alfredo Morelos får gjennomgå av Leo Skiri Østigård.

Napoli har nå 12 strake seirer. Laget har vunnet sine sju siste seriekamper i tillegg til alle fem Champions League-matchene så langt. Det er klubbrekord. Den gamle på 11 strake seirer ble satt i Diego Maradonas tid i Napoli, nærmere bestemt i 1986.

Totalt denne sesongen har de 14 seirer og to uavgjorte kamper totalt i alle turneringer.

Liverpool kan fortsatt vinne gruppen - om de slår Napoli med fire mål neste uke. Den kampen går på Anfield. Napoli vant 4–1 på hjemmebane.

En morsom kuriositet fra statistikktjenesten OptaJoe: Giovanni Simeone ble den andre argentiner til å score fire mål på sine fire første Champions League-kamper.

Den første?

Pappa Diego Simeone.

Napoli-direktør Giuntoli avviser ifølge fotballjournalisten Fabrizio Romano at de har noen planer om å signere Cristiano Ronaldo i januar. – Vi kommer ikke til å signere noen i januar. Vi trenger ingen endringer i laget.