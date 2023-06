FORLATER TOTTENHAM? Hugo Lloris kan ha spilt sin siste kamp for Tottenham.

Tottenham-kapteinen vil bort: − Slutten på en æra

Etter 11 år i klubben forteller Hugo Lloris (36) at han ønsker å forlate Tottenham.

– Det er slutten på en æra. Jeg har ønske om å prøve noe annet. Jeg vil se hva som er mulig, sier Lloris til franske Nice-Matin – lokalavis i hans fødeby Nice.

Keeperen understreker at han ikke har glemt at han har ett år igjen av kontrakten sin, og at det er vanskelig å forutse fremtiden i fotball.

Lloris har spilt 447 kamper for Tottenham, og har vært klubbens kaptein siden sommeren 2015. Han kom til klubben fra Lyon i 2012, der han var i fire år etter overgangen fra barndomsklubben OGC Nice.

36-åringen utelukker ikke en retur til sistnevnte.

– Det viktigste er at jeg finner et prosjekt hvor jeg trives, sier Lloris.

Dersom Lloris får viljen sin og forlater Tottenham, kom hans siste kamp for klubben i 1–6-tapet mot Newcastle i april. Den franske VM-vinneren ble byttet ut med skade i pausen etter å ha sluppet inn fem mål.

