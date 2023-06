Medier: Qatar-byder legger inn nytt Manchester United-bud

Qatar-sjeiken Jassim Bin Hamad Al-Thani skal ha levert et femte bud på Manchester United tidligere denne uken.

Han skal ha gitt frist til fredag med å få svar på budet, ellers vil de gi opp et mulig oppkjøp. Det skriver både Daily Mail, The Times og Guardian-reporter Jamie Jackson.

Han møter konkurranse i oppkjøpet av Manchester United fra Ineos-eier Sir Jim Ratcliffe. Det skal være sjeik Jassim Bin Hamad Al-Thani, som er formann i en av Qatars største banker (Qatar Islamic Bank), sitt siste bud på rødtrøyene, ifølge The Times. Sir Jim Ratcliffe omtales stadig som «favoritt» i oppkjøpskampen i britiske medier.

Manchester Uniteds utskjelte eiere, Glazer-familien, har varslet siden november at de vil selge klubben. Men prosessen rundt et oppkjøp har tatt tid. Det er rapportert at Glazer vil ha 6 milliarder pund for klubben.

Qatar-sjeiken Jassim Bin Hamad Al-Thani skal ønske å ta full kontroll på og eie 100 prosent av Manchester United selv. Mens Sir Jim Ratcliffe virker å være mer åpen for at Glazer-familien kan beholde en eierandel.