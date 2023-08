FÅR MER ANSVAR: Juanma Lillo og Erling Braut Haaland, her under en trening før supercupfinalen mot Sevilla tidligere i august.

Vikaren bekrefter: Guardiola fjernstyrer Haaland & co. fra Spania

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (52) måtte hasteopereres denne uken og er ikke tilbake på trening eller kamp før om mange uker. Men Manchester City-manageren kommer til å ha en finger med i spillet på absolutt alt likevel.

For da Juanma Lillo, spanjolen og Guardiola-assistenten møtte til pressekonferanse to dager før ligakampen mot Sheffield United, fikk han spørsmål om Guardiola skal se kampen på TV, ha en åpen linje til ham og foreslå taktikk og bytter.

– Selvsagt, sier Lillo foran pressen.

Så han kommer til å være manager gjennom deg, fikk Lillo spørsmål om.

– Pep er alltid der, sier han og smiler.

Info Dette er Guardiolas vikar: Juan Manuel Lillo, 57 år, fra Spania.

Har trent en rekke klubber i Spania og helt siden han var 16 (!) år.

De siste årene har Lillo vært ansatt som trener i Japan og i 2020 ble han hentet inn som Citys assistent etter at Mikel Arteta forlot klubben til fordel for Arsenal.

Han var imidlertid ikke med på den historiske The Treble-sesongen 2022/2023 ettersom han var ansatt i den qatarske klubben Al Sadd. Før denne sesongen ble han igjen Guardiolas høyre hånd i Manchester City. Vis mer

Det var tidligere denne uken av Manchester City informerte om at Guardiola måtte gjennom en hasteoperasjon i ryggen.

Den ble gjennomført i Barcelona og det er der han skal rehabilitere de neste ukene. Guardiola er forventet å være tilbake i manesjen til etter landslagspausen i midten av september.

Lillo besvarte alle spørsmål på spansk fredag og svarene ble oversatt til engelsk.

LEDER CITY-STJERNENE: Juanma Lillo, her under en treningsøkt med Manchester City tilbake i 2020.

Den nye vikartreneren med det midlertidige ansvaret for City-stjernene svarte imidlertid «nei» på spørsmål om Guardiola kom til å lede garderobepraten før kampen søndag fra videolink.

– Pep foretrekker at det skjer ansikt til ansikt. At jeg tar meg av det. Men det jeg sier er hans verk. Han vil ikke ha noen videokonferanse. Det vil han ikke. Men han er «til stede», beskjeden fra ham blir formidlet videre, sier Lillo, som forteller at de har kontinuerlig kontakt både gjennom tekstmeldinger og videosamtaler.

Han la imidlertid til:

– Det viktigste er helsen hans. Men det hindrer ham ikke fra å være den han er. Han har fullt fokus på laget, sier vikartreneren, som også kunne avsløre at Guardiola satt og studerte Sheffield United mens han selv holdt pressekonferanse.

Lillo fikk for øvrig spørsmål om Citys ferske spiller. Tidligere denne uken ble den belgiske kantspilleren Jeremy Doku (21) klar for klubben. Ifølge BBC kommer han fra franske Rennes for nærmere 800 millioner kroner.

Citys vikartrener er klar på at når de kjøper en ny spiller er det for å gjøre det bedre.

– Men akkurat nå handler det om å ikke legge for mye ansvar på ham, sier Lillo, som senere sa dette:

– Ideen er å hente spillere som forbedrer laget. Og han kommer til å gjøre oss bedre. Laget er allerede på et bra nivå, men du ser han har helt spesielle kvaliteter.

