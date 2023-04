MARERITTKVELD: Harry Maguire depper etter at han og David de Gea rotet det til allerede før ti minutter var spilt.

Manchester United slaktes etter tabbekvelden i Sevilla: − Milevis unna

(Sevilla – Manchester United 3–0, 5–2 sammenlagt) «Pinlig» og «dystert»: De engelske tabloidene sparer ikke på kruttet etter at Manchester United forsvant på hodet ut av Europa League-kvarfinalen.

– Dette er en av de verste forestillingene i løpet av fem siste sesongene. Og det sier en del fordi den listen har vært lang, skriver James Ducker i The Telegraph.

På børsen til Manchester Evening News får en rekke spillere gjennomgå. Verst går det utover målvakt David de Gea, som belønnes med 2 av 10 på børsen etter to tabber i marerittkampen.

Det samme gjør Jadon Sancho, som får hard medfart av Manchester United-legenden Paul Scholes i BTs studio:

– Når man ser Jadon Sancho de første fem minuttene... Ballen spratt unna ham tre ganger, og han klarte ikke å vekte pasningene sine heller. Jeg er en stor fan av gutten, men man er nødt til å kvikne til og være klar til kamp, sier Scholes.

Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial og Harry Maguire får tre på børsen hos Manchester Evening News. Antony får seks og Victor Lindelöf får fem, mens resten av startelleveren får fire.

– Manchester United har ikke møtt opp i kveld, oppsummerte den tidligere engelske landslagsmålvakten Robert Green hos BBC Radio.

– De var milevis unna i dag, sier tidligere Irland-spiss Clinton Morrison på samme radiokanal.

The Guardion beskriver United-prestasjon som «dyster», mens The Mirror omtaler Europa League-exiten som «pinlig». Tabloidavisen The Sun kjører det engelske ordspillet «de-sasterclass» «de-sasterclass»"Disasterclass" kombinerer ordene "disaster" og "class", og brukes humoristisk for å beskrive katastrofe eller fiasko. etter målvakt David de Geas grusomme involveringer på 1–0 og 3–0.

– Jeg synes vi ga dem mange muligheter til å straffe oss. Alle fotballspillere gjør feil, men til syvende og sist handler det om hvordan man takler feil, sier Manchester United-spiller Christian Eriksen til BT Sport.

– Når man gjør sånne feil så er det vanskelig å vinne fotballkamper. Vi har vist gode prestasjoner ved så mange anledninger, men vi var ikke klare for denne kampen. Det kan ikke skje på dette nivået når man spiller for Manchester United, sier manager Erik ten Hag.

Statistikken fra Sofascore viser at det er stor forskjell på Manchester United hjemme og borte denne sesongen.

Paul Scholes mener han ser en trend hvor Manchester United til stadighet svikter når anledningen blir for stor.

– Det virker som de kommer til kort i avgjørende kamper når atmosfæren rundt blir for stor, sier Scholes.

– De hadde et større ønske om å vinne, sånn kan det ikke være. Det er uakseptabelt. Vi er nødt til å innse at vi sviktet oss selv, og vi sviktet fansen, sier Erik ten Hag etter fadesen.

Manchester United, som er nummer tre i Premier League med åtte kamper igjen å spille, møter Brighton i FA-cupsemifinalen på Wembley på søndag.

