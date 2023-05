Eliteserie-oppsummering: «Nuller» på godt og vondt

Lars Arne Nilsen er etter all sannsynlighet historie i Aalesund, ifølge Sunnmørsposten. Og etterfølgeren får en tøff jobb de neste månedene: Statistisk sett er det 58 prosents sjanse for at Aalesund rykker ned.

En grusom åpning pleier å sette sine spor i alle klubber, og ikke minst hos trenerne som leder dem. Og Aalesund får verken tak i poeng eller scorer mål.