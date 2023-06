Kommentar

Nå er han ren gift

José Mourinho var hissig under og etter finalen i Europa League.

Dommer Anthony Taylor er slett ingen skam. Det er det José Mourinho selv som er.

I norsk fotball har episoden med flaskekasting på Nadderud satt tema et på dagsordenen som vi burde snakke mer om: Respekt for dommere.

Alle blir skadelidende dersom dommerstanden undergraves og ydmykes, og i beste fall ser vi nå starten på en bevisstgjøring i norsk fotball fremover.

Det vil i tilfelle ha stor verdi.

Samtidig er det noe ironisk over sammenfallet i tid, med et internasjonalt eksempel på hvor galt det kan gå om sentrale aktører vanærer dommeren.

Europa League-finalen mellom Roma og Sevilla ble en sirkusforestilling tuftet på uholdbar oppførsel, med José Mourinho som den mest sentrale aktøren, assistert av diverse oppviglere på egen innbytterbenk.

Det hele toppet seg med opptrinnet i parkeringskjelleren på Puskas Arena etter finaletapet på straffer. Mourinho ventet på dommerteamet, skjelte dem ut etter alle kunstens regler og det hele er dokumentert på film.

«En jævla skam» og «jævla skurker» skal være blant glosene som kom ut av den kontroversielle portugiserens munn.

José Mourinho under ett av mange raseriutbrudd i finalen.

Nå er spørsmålet hvor strengt etterspillet kommer til å bli overfor en manager, som etter hvert begynner å få en pinlig lang liste med uakseptabel oppførsel.

Dette er jo ikke litt over kanten, det er strikk i strid med hvordan man må kunne forvente at en manager oppfører seg.

Dommere skal ikke tåle slik, fotballen skal ikke utsettes for slikt.

Når José Mourinho så til de grader viser seg å bryte med grunnleggende prinsipper for fair play, er det bare å håpe at det graves dypt i verktøykassen for sanksjoner mot ham.

Av og til er det ekstra viktig å statuere eksempler som svir, ikke minst av preventive hensyn. Arbeidsforholdene på jobb skal ikke være slik Anthony Taylor og teamet hans hadde det i Budpest.

Aller verst var det kanskje for fjerdedommer Michael Oliver, som måtte håndtere den ene mer rabiate reaksjonen etter den andre.

Det er jo interessant sett i ettertid at samme Roma havnet i kjempeklinsj mot Bodø/Glimt, og det har også vært andre episoder der streken krysses med altfor klar margin.

Egentlig er det leit at José Mourinho jobber så hardt for å skade det etterlatte inntrykket av seg selv. Over mange år har han vært en personlighet og en fargeklatt som har gitt fotballen en fascinerende brodd, med en kombinasjon av egenart og resultater.

Men med årene har dessverre den usportslige siden blitt så fremtredende at det ikke er så lett lenger å la seg fascinere av mannen som det en gang er. Nå er det rett og slett ikke så mye som er stilig mer, han drar seg selv og sine ned i en gjørme som fotballen må holde seg for god for.

Fortsatt er han en taktiker og en fotballfagmann av de sjeldne.

Men oppførselen er dessverre ren gift.

Slikt må det slås knallhardt ned på.