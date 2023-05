SUKSESSDUO: Erling Braut Haaland og Pep Guardiola.

Guardiola om Haalands selvtillit: − Den største verdien du kan ha

MANCHESTER/OSLO (VG) Pep Guardiola (52) mener at Erling Braut Haaland (22) er en type som aldri mister selvtilliten. Og sammenligner nordmannen med et amerikansk basketballag.

På en pressekonferanse foran den siste seriekampen mot Brentford og Manchester Citys to finaler, i FA-cupen og Champions League, blir sjefen for de himmelblå spurt om Erling Braut Haaland og det faktum at han har bare ett mål på de seks siste kampene.

– Jeg tviler ikke på Erling som scoringsmaskin, fastslår City-sjefen etter at nordmannen ble målløs mot Brighton onsdag.

– Han hadde sjansene. Kanskje han venter til det rette øyeblikket, sier Guardiola og sikter trolig til finalene som venter og som i beste fall kan gi trippeltriumf for klubben denne sesongen.

Guardiola antyder at Haaland kunne ha stått over den forrige kampen mot Brighton om han ville:

– Plagene som han har og som fortsatt er der – han kunne ha sagt nei, nei, jeg venter på de to finalene, og så er det helt motsatt – og det liker jeg.

– Så han er klar. Og forresten – han scoret ett mål! fastslår Guardiola – med henvisning til headingen som ble annullert mot Brighton, der City-manageren mener det var helt feil at Haaland ble avblåst for frispark.

Erling Braut Haaland ble torsdag tildelt fotballjournalistenes trofé. Her er han sammen med «fikseren» Ivar Eggja, agent Rafaela Pimenta, pappa Alfie og sin «finansdirektør» Egil Østenstad.

Guardiola tenker tilbake til Community Shield-kampen mot Liverpool foran sesongen da Haaland bommet på en stor sjanse.

– Vi kjente hverandre ikke så godt ennå. Jeg sa at han ikke skulle bekymre seg.

– Han har en utrolig selvtillit på den måten at han alltid ser en mulighet til å score. Og det er den største verdien du kan ha som fotballspiller. Uansett hva som skjer, så mister du aldri selvtilliten.

Så drar Guardiola en noe overraskende link fra Haaland til noen helt andre:

– Det er i motgang fotballspillere og idrettsutøvere viser hvem de er. Dere vet Boston Celtics, som lå under 3–0 mot Miami Heats. Nå står det 3–2. Nå viser de hva er laget av.

– Så du er imponert over måten han har taklet det, fordi det er mye press på hans skuldre?

– Jeg synes han har taklet det bra. Han er 22 eller 23 år (fyller 23 i juli) og takle forventningene på den måten. Han ler når folk forventer ting.

Miami Heat og Boston Celtics møtes i kamp seks natt til søndag.