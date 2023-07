FORLATER INTER: Andre Onana kan fort være Manchester Uniteds nye keeper.

Onana bekrefter Inter-exit: − Starter en ny reise i Manchester

André Onana blir høyst trolig Premier League-klubben Manchester Uniteds nye tilskudd på keeperplass etter David de Geas exit i sommer.

Onana skriver selv om den ventede overgangen på sin Instagram-konto torsdag. Der skriver han at han er ferdig i Inter og at neste skritt i karrieren blir i Manchester.

Keeperen opplyser ikke om akkurat hvilken klubb det er, men britiske medier har tidligere skrevet om at Inter og Manchester United er enige om overgangssum. Den medisinske testen skal også være gjennomført.

«Nå er det rett for meg å starte en ny reise i Manchester. Jeg gjør det med stor entusiasme, men jeg kommer til å savne dere i Inter», heter det i Onanas avskjedsmelding.

I Manchester vil han i så fall bli gjenforent med United-manager Erik ten Hag. De to jobbet sammen i Ajax. United trengte en ny keeper etter at klubbveteran David de Gea tidligere i juli opplyste at han var ferdig i klubben. Partene ble ikke enige om en ny kontrakt.