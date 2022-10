Haaland før derbyet: − Ikke mye jeg ser på mine egne kamper

Mens en hel fotballverden forsøker å analysere Erling Braut Haaland (22), er jærbuen mest fokusert på neste oppgave. I helgen heter den «Manchester United».

– Analysering og sånn, det er ikke mye jeg ser på mine egne kamper, røper Haaland i et intervju med Viaplay.

City-spilleren vil helst spille kampene og bli ferdig med dem. Han peker på at kampene kommer tett.

– Selvfølgelig kan du gjøre ting annerledes, men for meg, Erling Haaland, hjelper det ikke å se en kamp i reprise og se hva jeg kunne gjort annerledes. Da handler det heller om å angripe den neste kampen, sier 22-åringen.

Helgens Viaplay-sendte Manchester-derby mot United, med kampstart 15.00 søndag, blir hans tøffeste Premier League-test så langt.

Hans elleve ligamål har kommet mot seks lag som alle befinner seg fra 10. plass og nedover.

Mens fotballeksperter er opptatt av alle rekordene han kan sette – og prøver å forstå hvordan han kan score så mange mål på så få touch – er Haalands tanker på helt andre ting.

– Jeg tenker ikke på rekorder, det er som regel ting som kommer i etterkant, etter at jeg har tatt dem, sier Haaland.

I helgen møter han den femten år eldre rekordknuseren Cristiano Ronaldo.

37-åringen, som har eget museum og kanskje er hakket mer opptatt av egne bragder, har hatt en tyngre start på sesongen.

The International Federation of Football History and Statistics er blant dem som holder Cristiano Ronaldo som tidenes toppscorer i profesjonell fotball med 816 mål for klubber og landslag.

– Rekordene kommer naturlig for meg. Jeg går ikke etter dem, rekordene går etter meg, uttalte Ronaldo da han scoret sitt 700. mål i 2019.

Det samme året uttrykte Haaland beundring for portugiseren på en landslagssamling for Norge.

– Å, det er mange. Fra Cristiano Ronald til Zlatan, til (Robin) van Persie og (Harry) Kane. Det er veldig mange gode spisser ute i verden, og det er mange jeg har lært mye av, sa Haaland.

Overfor den tyske avisen Bild fortalte Haaland at ble inspirert av Ronaldos treningsregime.

– Det er riktig at jeg trener også utenfor feltet. Hvis du vil bli bedre og bedre, er det ikke nok å gjøre bare det du må gjøre. Spillere som Ronaldo er det beste eksempelet på det, sa Haaland – som hadde Zlatan Ibrahimovic som sitt største forbilde.

Før Haaland valgte Salzburg i 2018, skal Juventus har tilbudt Haaland dobbel lønn og spill med Cristiano Ronaldo i Juventus, meldte Jan Åge Fjørtoft sommeren 2018.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal ha vært med i kampen om Erling Braut Haaland før nordmannen signerte for Borussia Dortmund i 2020, mens Ronaldos mulige overgang til Manchester City kollapset like før han signerte for United i fjor sommer.

Om ting hadde gått annerledes, kunne de spilte i motsatt trøyer i helgen.