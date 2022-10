Kommentar

Størst gjennom tidene. Allerede.

(Manchester City-Manchester United 6–3) Diskusjonen om hvem som er tidenes største norske idrettsstjerne kan avblåses.

Sammenligninger og rangeringer av store sportsnavn er en evig øvelse.

Med Erling Braut Haalands pangsuksess i Manchester City dukket temaet om hvem som er tidenes beste raskt opp.

Tar vi alle faktorer med i betraktningen, er det umulig å komme utenom den godeste Haaland allerede nå.

Nei da, han har ikke tatt titlene ennå, noe for eksempel Rune Bratseth eller Ole Gunnar Solskjær gjorde. Han har naturligvis heller ikke et sammenlignbart premieskap med våre største individuelle navn.

Likevel er det ingen over, ingen ved siden, etter mitt syn.

Det har sammenheng med størrelsen på den scenen der 22-åringen fortsetter å gjøre akkurat som han vil.

Han har gjort det i Østerrike og i Tyskland. Men når du fortsetter å score med en slik hyppighet og selvfølgelighet også i Premier League, pløyer du ny mark i idrettshistorien vår.

Kanskje er klodens største stjerne for øyeblikket norsk?

Kontrasten mellom spilleren som har vært hetest og han som er det nå, kunne ikke vært tydeligere enn den vi så på Etihad denne søndagen.

Ansiktsuttrykket til en benket Cristiano Ronaldo forteller alt om en karriere som er på hell.

Mimikken til Erling Braut Haaland vitner derimot om en tro og en selvtillit som rett og slett ikke kjenner noen grenser.

Starten hans i Manchester City gjør at man kan forstå John Terrys utsagn om at dette er noe helt for seg selv, og at han ikke finner noen å sammenligne det norske fenomenet med .

Nå har Haaland scoret hat-trick i tre strake hjemmekamper. Han har 17 mål på 12 kamper i alle turneringer etter overgangen, og er oppe i 14 hat-trick som senior.

Hvis det er én gang klisjeen om å klype seg i armen er dekkende, må det være nå.

I Premier League har Haaland 14 scoringer og tre assists på åtte kamper, samtidig som han blir stadig bedre kjent med servitørene.

Dessuten har jo plutselig Erling Braut Haaland blitt tilrettelegger også. Det nøt Phil Foden godt av på en kveld der Manchester var så blå som den kan få blitt.

Den første omgangen hjemmelaget leverte må være noe i nærheten av de optimale tre kvarterene det er mulig å oppdrive. Presisjonen og relasjonen mellom De Bruyne, Foden, Haaland, Gündogang og resten av gjengen var på et nivå United var uvirkelig langt unna å matche.

Hele det offensive arsenalet fungerte samtidig, og da er det rett og slett ikke mulig å stoppe dette stjernegalleriet. Men selv om det er tett mellom de store navnene i Guardiolas tropp, er det ingen tvil om hvem som spiller den aller største rollen nå.

Han er fra Bryne.

Når du først har den posisjonen, i den ligaen, blir det meningsløst å argumentere for at norsk idrett har hatt maken til sportsnavn noensinne.

Og fortsatt er han bare 22 år gammel…