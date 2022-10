AVGJØRENDE: Her setter Bukayo Saka sin andre scoring for dagen og avgjør til 3–2 for Arsenal.

Arsenal kjempet Liverpool i senk – til topps i Premier League

(Arsenal – Liverpool 3–2) Motgangen fortsetter for Jürgen Klopp og hans synkende Liverpool-lag. Søndag ble Martin Ødegaard og et sprudlende Arsenal for sterke.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stadionuret viste 58 sekunder da brasilianske Gabriel Martinelli overlistet landsmannen Alisson, og sendte høytflygende Arsenal i ledelsen mot Liverpool.

Hjemmelaget angrep effektivt og fryktløst, før kaptein Martin Ødegaard hentet boksåpneren ut av verktøykassen. En leken gjennombruddspasning fant Martinelli, som ga vertene en drømmestart.

– Vakker fotball, oppsummerte Arsenal-legenden Fredrik Ljungberg hos Viaplay.

Liverpool har vært en skygge av seg selv så langt denne sesongen. Fansen er blitt seiersvant under Jürgen Klopps ledelse, men i år har det manglet sprut og konsentrasjon hos stjernegalleriet.

Før kampen var Arsenal ubeseiret på hjemmebane. Liverpool hadde ikke tatt en eneste trepoenger på fremmed gress. Ti minutter før pause tente storkjøpet Darwin Núñez håpet om en snuoperasjon.

Arsenal-stopperne Gabriel og William Saliba sov i timen, og ble hengende etter en Luiz Diaz i fullt firsprang. I boksen ventet Nunez, som sikkert utlignet med sin første seriescoring siden åpningskampen 6. august.

– En fantastisk avslutning fra Nunez, men det er dårlig forsvarsspill, mente Jaap Stam hos Viaplay.

Fem minutter på overtid av første omgang, ble Arsenal igjen belønnet for effektivt angrepsspill. Martinelli fosset fremover, og med en effektiv vending sendte han både Jordan Henderson og Trent Alexander-Arnold i pølsebua.

Med Liverpool-forsvaret i kaos, spilte 21-åringen motsatt til Bukayo Saka som sendte Arsenal i ledelsen igjen fra kloss hold.

Etter pause utlignet Liverpool igjen. Innbytter Roberto Firmino gikk på et smart løp og ble belønnet med en presis pasning fra Diogo Jota. Avslutningen ble plassert sikkert i lengste hjørne.

Arsenal fortsatte omgangen med et voldsomt press, og til slutt orket ikke et vaklende Liverpool-forsvar mer. Thiago rotet det til og sparket ned Gabriel Jesus i boksen. Dommer Michael Oliver pekte på straffemerket, noe som fikk det til å koke hos Liverpool-spillerne.

Spillerne knuffet med hverandre, mens Klopp raste på sidelinjen.

– Jeg forstår at Klopp og Liverpool-spillerne blir forbannet, sier Ljungberg.

– Du kan si at det er kontakt, men den er ikke klar, mener Stam.

Modige Saka stilte seg opp for å ta den, og selv om Alisson kastet seg riktig vei, var ballen plassert for langt ut mot stolperoten. For tredje gang i kampen tok Arsenal ledelsen, og denne gangen holdt det til seier.

Arsenal topper Premier League ett poeng foran Erling Braut Haalands Manchester City. Liverpool er hele 14 poeng bak Ødegaard og co. etter ti serierunder.