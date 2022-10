SNUDDE KAMPEN OG VANT: August Mikkelsen feirer sin 1–1-scoring. Senere skulle Eric Kitolano bli den store helten.

Tromsø slo tilbake og tok sesongens første borteseier

(Strømsgodset – Tromsø 1–2) Det så lenge ut til å gå mot poengdeling på Marienlyst. Så dukket Eric Kitolano (25) opp og sørget for Tromsøs første borteseier i 2022.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg liker meg her på Marienlyst. Dette var deilig. Vi spiste oss inn i kampen. Jeg hadde en stor sjanse før jeg fikk satt den, så det var godt å se den gå inn, sier matchvinneren til Discovery+.

Gaute Helstrups menn har gjort Alfheim til litt av et fort denne sesongen, men på bortebane har det gått tråere. Da Strømsgodset ventet på Marienlyst søndag jaktet de sesongens første trepoenger på fremmed gress.

Og nettopp slik ble det, etter scoringer signert stjerneskuddet August Mikkelsen og eldsteblad Kitolano.

– Vi var heldige som ikke lå under med flere etter den første halvtimen. Utover i kampen blir det mer et kampbilde vi liker. De siste 20 minuttene følte vi hele veien at vi var nærmest å ta alle poengene, sier Helstrup til rettighetshaveren.

Før det dreide mye seg om hjemmelaget. Det er ikke bare Erling Braut Haaland i Braut-slekten som finner nettmaskene om dagen. Mot Tromsø noterte fetteren Jonatan Braut Brunes seg for sin første nettkjenning siden overgangen fra LSK i sommer.

Med tolv scoringer på 15 kamper på utlån hos Start i Obos-ligaen i vår, har det ikke stemt like godt på det øverste nivået for Braut Brunes ennå. Men mot Tromsø skulle det bare ta elleve minutter.

Lysluggen steg til værs og satte pannebrasken til. Utagbart for keeper og 1–0.

STEG TIL VÆRS: Det var lite både forsvaret og keeper kunne gjøre med dette hodestøtet.

Det ble også hjemmelagets eneste scoring.

– Det er vi som skaper sjansene, men er ikke dødelige nok foran mål. VI burde ledet 4–0 til pause. Dette er en kamp vi skal ta tre poeng i. Dette er brutalt, sier Godset-kaptein Gustav Valsvik slukkøret til Discovery+ etter kampen.

– Det er ekstremt surt. Dette er en kamp vi skal få mer ut av, var trener Haakon Wibe-Lunds dom.

Men etter å ha tatt ledelsen fortsatte hjemmelaget å presse på på «Gamle gress». Og Braut Brunes ville ha mer. Fire minutter etter nettkjenningen ble han spilt alene med keeper, men Jakob Haugaard i TIL-målet kom ut og gjorde vinkelen vanskelig.

Den første drøye halvtimen dreide det meste seg om vertene, men så – ut av ingenting – kom utligningen. En strålende soloprestasjon signert August Mikkelsen sikret 1–1, via stolpen og inn.

Etter hvilen var Godset først farlig frempå ved Lars Vilsvik. Backen hadde tatt turen opp i feltet og hamret ballen i tverrliggeren og ut.

25 minutter før full tid måtte målscorer Mikkelsen gi seg med en kjenning i den ene hoften, men omtrent parallelt tok Tromsø over initiativet i kampen. Det var imidlertid langt mellom de store sjansene – helt til Kitolano dukket opp etter 87 minutter og sikret Gaute Helstrups menn alle poengene.

Godsets tap gjorde at det «bare» er ni poeng ned til kvalikplass. Tromsø sikret så å si kontrakten med sine tre poeng i Drammen.