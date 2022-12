I KNESTÅENDE: En aldrende Kevin De Bruyne måtte skuffet innse at fotball-VM i Qatar endte med en gigantisk nedtur for Belgia.

Mener Belgias beste periode er over etter VM-exit: − Vi kan se at det er slutten nå

AL-RAYYAN (VG) (Kroatia – Belgia 0–0) De ble hausset kraftig opp i mesterskap etter mesterskap, men etter torsdagens tap tror flere at Belgias «gylne generasjon» er historie.

Det var nærmest utrolig at Belgia, og spesielt innbytter Romelu Lukaku, ikke fikk ballen i mål. Etterpå sparket han i innbytterbenken og måtte trøstes av lagkamerat Youri Tielemans.

«Lukakus enorme fiasko», skriver den belgiske avisen L'Avenir.

Fire ganger klarte Belgias toppscorer gjennom tidene å misbruke noen helt eventyrlige gigantmuligheter. Mens Marokko og Kroatia durer videre, reiser Belgia hjem fra Qatar som VMs kanskje største skuffelse.

Etter å nok en gang ha blitt nevnt som en av «outsiderne», endte det isteden med mageplask i gruppespillet for de aldrende stjernene.

– Jeg kommer aldri til å kunne se det som en fiasko, åpner Aftonbladets Erik Niva på VGs spørsmål om hvordan han vil oppsummere «den gylne generasjonen».

Romelu Lukaku hadde stor grunn til å fortvile. Én... To... Tre... Fire helt enorme muligheter hadde Romelu Lukaku til å sende Belgia videre.

I årevis har det vært snakket om Belgia-laget som om det var hentet opp fra Klondike. Da Belgia kvalifiserte seg til VM i 2014, var det deres første mesterskap på 12 år.

– Denne generasjonen er den gylne generasjonen i belgisk fotball, slo landslagssjef Roberto Martínez fast dagen før møtet med Kroatia.

En historisk bronsemedalje, fire år på toppen av FIFA-rankingen og drøssevis med landskamper for belgiernes aller mest velpolerte og glinsende generasjon.

– De vant ingenting, men de klarte det beste resultatet for Belgia noensinne. Det er belgisk fotballs største som vi ser foran oss. Den arven ødelegges ikke av dette VM-et, mener Niva.

Info Det belgiske bronselaget Laget som stilte i 2–0-seieren mot England i 2018.

(3–4–2–1)

Thibaut Courtois (100 landskamper)

Toby Alderweireld (127 landskamper)

Vincent Kompany (89 landskamper)

Jan Vertonghen (145 landskamper)

Thomas Meunier (61 landskamper)

Youri Tielemans (58 landskamper)

Axel Witsel (130 landskamper)

Nacer Chadli (66 landskamper)

Kevin De Bruyne (97 landskamper)

Eden Hazard (126 landskamper)

Romelu Lukaku (104 landskamper)

Noen øvrige nøkkelspillere fra VM i 2018:

Marouane Fellaini (87 landskamper)

Dries Mertens (109 landskamper)

Yannick Carrasco (62 landskamper)

Thomas Vermaelen (85 landskamper) Vis mer

Det målløse resultatet og den tomme atmosfæren skapte en nærmest perfekt symbolikk da kun en liten busslast med belgiske fans tok «farvel» i det som trolig er flere av Belgia-stjernenes siste VM-kamp.

Mot Kroatia var Eden Hazard (31) og Romelu Lukaku (29) plassert på benken, uten at det gjorde underverker for gjennomsnittsalderen i torsdagens kamp.

For med startelleverens snittalder på 30,7 år er det mye som tyder på at en epoke er over. Mens Lukaku kom inn halvveis, fikk Eden Hazard bare noen få minutter i et desperat forsøk på å unngå VM-avskjeden.

– Det har vært den vakreste æraen i belgisk fotball. Vi har hatt så mange fine øyeblikk og drømmer som har gått i oppfyllelse, sier journalisten Maxime Jacques i belgiske DH Les Sports+ til VG.

BRASIL-SKALP: Disse elleve spillerne vant 2–1 mot Brasil og sikret Belgias andre VM-semifinale gjennom historien.

Han nevner Nacer Chadlis overtidsmål mot Japan i åttedelsfinalen i 2018 og den påfølgende kvartfinaletriumfen over Brasil som de største dagene i belgisk fotballs historie, i tillegg til bronsefinaleseieren mot England.

– Vi kan se at det er slutten nå, sier Jacques.

Info Belgias lag mot Kroatia Belgia (3–4–3):

Thibaut Courtois (30 år – debut i 2011)

Leander Dendoncker (27 år – debut i 2015)

Toby Alderweireld (33 år – debut i 2009)

Jan Vertonghen (35 år – debut i 2007)

Thomas Meunier (31 år – debut i 2013)

Axel Witsel (33 år – debut i 2008)

Kevin De Bruyne (31 år – debut i 2010)

Timothy Castagne (26 år – debut i 2018)

Leandro Trossard (27 år – debut i 2020)

Dries Mertens (35 år – debut i 2011)

Yannick Carrasco (29 år – debut i 2015)

Snittalder: 30,7 år.

Innbyttere: Fra 46. min: Romelu Lukaku (29 år – debut i 2010)

Fra 59. min: Thorgan Hazard (29 år – debut i 2013)

Fra 72. min: Youri Tielemans (25 år – debut i 2016)

Fra 72. min: Jérémy Dokuy (20 år – debut i 2020)

Fra 87. min: Eden Hazard (31 år – debut i 2008) Vis mer

Allerede før det forsmedelige 0–2-tapet mot Marokko meldte Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne at laget «er for gamle» til å vinne VM.

– Arven er ikke der ennå, den er ikke klar, konkluderer Jacques – og peker på at 16 av spillerne som var med i VM 2018 også er med fire år senere. Til sammenligning hadde torsdagens motstander Kroatia kun syv gjenværende.

En frustrert Jan Vertonghen (35) uttalte at «vi er for gamle i angrep også» etter tapet for Marokko, noe som umulig kan tolkes som noe annet enn en spydig respons til Kevin De Bruyne.

Ifølge den tyske avisen Bild og den franske avisen L’Equipe skal det ha vært tilløp til slåsskamp i Belgia-garderoben, noe blant andre Eden Hazard og Thibaut Courtois har nektet for.

Nå er spørsmålet om kvaliteten på gullet er like godt når heltene skal smeltes om og støpes på nytt.

– Det de har gjort har de vært i stand til å bygge nye treningsfasiliteter som kommer til å forandre belgisk fotball i årene som kommer. Etter min mening er det å etterlate en arv er mye større enn å vinne en turnering, uttalte Roberto Martínez onsdag.

Maxime Jacques poengterer at Martínez har hatt en rolle som «teknisk direktør» i tillegg til jobben som landslagssjef, og forteller at han har bidratt sterkt til å bygge opp treningsanlegg og akademier i Belgia.

Selv på lavere nivåer er det installert analysekameraer, basert på Martínez’ grunnidé om at potensielle talenter kan finnes overalt.

– Jeg tror ikke vi får spillere som Eden Hazard, Kevin De Bruyne og Thibaut Courtois hvert tiende år. Det bor ikke så mange i landet vårt, så vi har ikke en Eden Hazard i hver eneste gate. Jeg tror neste generasjon blir en god generasjon, men ikke en gyllen generasjon, sier Jacques.

I 1986 klarte belgierne en småsensasjonell fjerdeplass i VM, hvor Frankrike vant bronsefinalen. Det tok tre tiår før Belgia klarte en semifinale igjen.

– Det går ikke an å se på de spillerne som kommer nå og tenke at det kommer til å bli like bra, for det kommer det ikke til å bli, men vent 32 år – så kanskje, sier Niva.