Lionel Messi jubler med VM-trofeet i Qatar i desember 2022.

Lionel Messi åpner for nytt VM

Lionel Messi (35) vil ikke stenge døren helt for et mulig VM i 2026.

Han ledet Argentina til VM-tittelen i Qatar, og vil være 39 år i neste VM.

Argentineren sier i et intervju til avisen Olé:

– Jeg elsker å spille fotball, jeg elsker det jeg gjør, og mens jeg føler meg bra og føler at jeg er i form og fortsetter å nyte det, vil jeg gjøre det. Men det ser ut til å bli for lenge til neste VM, sier Messi.

– Jeg må se hvor karrieren min går, hva jeg skal gjøre. Det avhenger av mange ting, sier han ifølge NTB.

