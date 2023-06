TIL LONDON: James Maddison forlater Leicester og har signert for Tottenham.

Bekreftet: Tottenham henter Maddison

James Maddison blir ikke med Leicester ned til Championship. Tottenham har omsider fått kloen i midtbaneeleganten etter lange forhandlinger.

Det bekrefter klubben selv på sin Twitter-konto.

Tottenham punger ut over en halv milliard kroner for 26-åringen, og dobler prisen Maddison ble kjøpt av Leicester for i 2018.

Maddison blir med det Ange Postecoglus andre signering som fersk Spurs-sjef. Tirsdag ble også overgangen til den italienske Empoli-keeperen, Guglielmo Vicario, klar.

Tirsdag surret nyheten om at Maddison og Tottenham var enige om personlige betingelser, og at forhandlingene med Leicester gjensto. Onsdag formiddag ble det klart at også klubbene er enige om en overgang.

Maddison kom til Leicester i 2018, og har vært med på spill i både Europa League og Conference League. I 2021 var han sentral da «the Foxes» vant FA-cupen.

Denne sesongen spilte midtbanemannen 30 kamper for blåtrøyene og noterte seg for ti mål. I mai ble det klart at klubben må ta den tunge turen ned til nivå to i England etter ni strake sesonger i Premier League.