Roma-trener José Mourinho reagerer mot dommer Anthony Taylor under Europa League-finalen i Budapest 31. mai.

Uefa har utestengt José Mourinho i fire kamper etter finalebråket i Budapest

Roma-trener José Mourinho er utestengt i fire kamper etter oppførselen hans mot dommer Anthony Taylor under europaligafinalen mot Sevilla.

Det melder The Athletic onsdag og skriver at Mourinho utestenges for «krenkende språk mot dommeren».

Det var i en garasje under stadion etter Romas finaletap for tre uker siden at Mourinho konfronterte dommer Taylor.

Videoen like under her viser hvordan treneren lirte av seg ulike skjellsord og hevdet at dømmingen var «skammelig».

I møte med pressen etter kampen forklarte Mourinho utbruddet sitt:

– Det var en intens kamp med en dommer som virket spansk. Det var gult, gult, gult hele tiden, sa 60-åringen.

Nå har Mourinho blitt utestengt i fire kamper.

I tillegg til Mourinhos utestengelse har også Roma blitt bøtelagt med til sammen 55.000 euro. Det tilsvarer 644.000 norske kroner.

50.000 euro får de i bot grunnet tenning av fyrverkeri, kasting av gjenstander, skadehandlinger og forstyrrelser i publikum, mens de resterende 5000 euroene er på grunn av lagets upassende oppførsel.

Roma får heller ikke lov til å selge billetter til neste bortekamp i de europeiske turneringene, i tillegg til at de er beordret til å kontakte det ungarske fotballforbundet innen 30 dager for oppgjør av skadene forårsaket av klubbens supportere.

Slik gikk det for dommer Anthony Taylor da han og familien skulle reise hjem fra finalebyen Budapest.

I Norge fikk Mourinhos oppførsel flere til å steile.

VG-kommentator Leif Welhaven omtalte oppgjøret som en sirkusforestilling tuftet på uholdbar oppførsel.

«Med José Mourinho som den mest sentrale aktøren, assistert av diverse oppviglere på egen innbytterbenk», skrev VG-kommentator Leif Welhaven.

Fotballekspert i Viaplay Lars Tjærnås mener granskningen er helt riktig. Etter kampslutt skrev Tjærnås en kronikk i Aftenposten om Mourinhos oppførsel med tittelen «En skam. Rett og slett en skam!».