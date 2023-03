I TOTTENE PÅ HVERANDRE: FIFA-topp Gianni Inantino og journalist Matt Slater.

I ordkrig med FIFA-presidenten: − Han gjør det personlig

KIGALI (VG) Journalist Matt Slater ble forbannet da FIFA-president Gianni Infantino angrep media under VM i Qatar. I dag skjedde det på nytt. Og da fikk Slater nok.

– Hvorfor er dere så slemme?

Slik innledet Gianni Infantino torsdagens pressekonferanse i Rwanda. Deretter ventet en femten minutter lang tirade der 52-åringen fra Sveits gang på gang undret seg over gjentatte angrep på FIFA i internasjonal media.

Da det ble åpnet for spørsmål fra salen endte mikrofonen etter hvert hos den rutinerte journalisten Matt Slater fra The Athletic. Han ønsket å svare på Infantinos spørsmål.

– Kritikken jeg ga etter talen din i Doha handlet ikke om den historien din om å ha rødt hår. Det handlet om den kritikken du rettet mot flere dusin mennesker i det presserommet. Du kritiserte den rapporteringen de hadde gjort om situasjonen til arbeidere i Qatar over en periode på 12 år. Du sa at vi var rasister. Det er hva som gjorde meg forbannet den dagen. Og det var mange andre også. De var dypt fornærmet over å ha blitt kalt rasister, sa Slater.

Se video av det spesielle opptrinnet her:

VG møtte ham i kongresshallen i Kigali et kvarter senere.

– Infantino har rett: Vi trenger ikke å like ham. Det er ikke personlig, men han gjør det hele tiden personlig. Det gjorde han i Doha også, sier journalisten.

Han erkjenner at noe har blitt bedre i Qatar de siste årene, men det ikke har vært fremgang på andre områder.

– Det har blitt bedre, men det er ikke fantastisk. Det er ikke så bra som de sier det er heller. Når folk i dette rommet skriver reportasjer om det, så er det ikke motivert av rasisme.

– Er dette taktikk fra Infantinos side?

– Jeg vet ikke. Kanskje. Han rettet seg tydelig mot mennesker fra Midtøsten (i Doha), som ville drepe kritikk ved å si at det var rasisme eller elitisme. Jeg er jo vant med den tankegangen som en hvit mann fra Storbritannia. Det er bare å erkjenne at det finnes folk i deler av verden som….

Slater lar ordene bli hengende i luften. Han sikter til arven etter kolonitiden.

– Dette fremstår som splitt og hersk. Noe av kritikken mot FIFA har vært urettferdig. Men at alt skyldes vestlig hykleri?! Nei, Gianni, sier Slater.

Han fikk svar fra Infantino fra podiet torsdag ettermiddag:

– Dem jeg kalte rasister var folk som definerte fans med en annen hudfarge og som jublet for europeiske lag som «ikke skikkelige fans». Da brukte jeg ordet rasist. Og det står jeg for siden en supporter for England, Nederland eller Tyskland kan komme fra hvor som helst i verden.

Infantino sikter til mediesaker under VM i Qatar, der det ble hevdet at myndighetene betalte fans for å juble for ulike lag i gatene.

Da FIFA-presidenten var ferdig med sitt svar til Slater, så ble det ristet på hodet i salen.

– Du kan bare riste på hodet. Det hjelper ikke, sa Infantino.

Et kvarter etter endt FIFA-kongress var Matt Slater fortsatt irritert, kanskje mest av alt oppgitt.

Han ble ukomfortabel av det han så i Qatar da han dekket VM. Han karakteriserer det som rase-skilt kastesystem.

– Det var priviligerte mennesker på toppen som ikke gjorde noe som helst, og så hadde du dem i bunn av næringskjeden som jobbet seg halvt ihjel uten å tjene stort. De ble utsatt for stor fare i arbeidet sitt. Da tenker jeg: Hvem er egentlig rasisten her? Derfor ble jeg forbannet i Doha. Jeg skulle ikke bli irritert i dag også, for dette skal ikke handle om meg. Men når han gjør det igjen? sier journalisten.

Gianni Infantino ble gjenvalgt som FIFA-president, uten motkandidat. Store deler av kongressen klappet ham bare inn i en ny fireårsperiode, uten stemmegivning.

Den norske delegasjonen lot være å klappe.

– Jeg vil gjerne takke dere alle. Alle dere som elsker meg. Jeg vet at det er mange. Og dere som hater meg, det er noen få. Men jeg elsker dere alle. Spesielt i dag, sa Infantino fra talerstolen.