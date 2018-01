MISFORNØYD: Zlatan Ibrahimovic liker ikke hvordan han blir behandlet av svensk presse. Foto: OLI SCARFF / AFP

Zlatan langer ut mot svenske medier: – Handler om rasisme

Publisert: 08.01.18 10:18

FOTBALL 2018-01-08T09:18:52Z

Zlatan Ibrahimovic (36) beskylder svenske medier for å behandle ham annerledes enn etnisk svenske spillere.

– Hva gjør svensk presse med meg? Forsvarer de meg eller angriper de meg? De angriper meg fortsatt. For de kan ikke akseptere at jeg er Ibrahimovic. Hvis en annen svensk spiller ville gjort samme feil som meg, så ville de forsvart ham. Men når det kommer til meg, forsvarer de meg ikke. Men det er greit for meg, for det er det som gjør meg sterkere, sier Ibrahimovic i et intervju med fransk Canal + .

Manchester United -spissen mener det skyldes underliggende rasisme.

– Dette handler om rasisme. Dette handler om rasisme. Jeg sier ikke at det er rasisme, men det er «undercover» rasisme. Det finnes, jeg er hundre prosent sikker. Fordi jeg ikke heter Andersson eller Svensson. Hvis jeg hadde hett det, tro meg, så ville de forsvart meg selv om jeg hadde ranet en bank. Men de forsvarer meg ikke slik de burde. Jeg er trolig den beste svenske spilleren i historien, sier 36-åringen.

Den tidligere fotballspilleren Olivier Dacourt, som leder intervjuet, spør om han tror det skyldes at han er for arrogant. Da svarer Zlatan:

– Det har ikke noe å si. Jeg er den beste som er. Enten er du stolt og setter pris på det du har, eller så gjør du det ikke.

Zlatan-intervjuet fikk mye oppmerksomhet i svenske medier søndag kveld. Expressen -kommentator Jennifer Wegerup har skrevet en kommentar om uttalelsene, der hun skriver at hun forstår stjernens frustrasjon.

Hun skriver at hun «forstår følelsen av utsatthet, av ikke å høre hjemme, av å være annerledes».

«Har han da rett når han snakker om rasisme, om sitt etternavn, sin familie som ikke var Svenssons? Sikkert. Samtidig skal man huske at mange også hyllet Ibra nettopp på grunn av hans bakgrunn, og har ønsker å løfte ham opp som et symbol og en frelser for innvandrere og utsatte områder. Han har blitt det ikonet både til tross for og takket være sin opprinnelse», skriver hun.