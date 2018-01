To flaksemål sendte Arsenal til Wembley

Publisert: 24.01.18 22:53

FOTBALL 2018-01-24T21:53:58Z

(Arsenal-Chelsea 2–1, sammenlagt 2–1) Arsenal møter Manchester City i ligacupfinalen 25. februar. Takket være to heldige mål mot Chelsea. Antonio Rüdiger var involvert i begge.

Chelseas Rüdiger hadde dagen da ballen ikke spratt hans vei.

Først var han sist på ballen til Arsenals første scoring, deretter gikk ballen via hans bein og ble «målgivende» til Granit Xhakas 2–1.

– Vi viste karakter og kom sterkt i 2.omgang, sa Xhaka i et intervju vist på Viasat etterpå.

– Dette er bare mitt andre Arsenal-mål som er scoret innenfor 16-meteren, fortsatte han.

Chelsea sjokkerte med å ta ledelsen allerede etter syv minutter ved Eden Hazard. Han viste styrke da han utnyttet Pedros praktfulle fremspill. Men vertenes forsvar imponerte ikke like mye som de to Chelsea-spillerne.

Arsenals utligning kom bare fem minutter senere. Det var et flaksemål. Nacho Monreals heading gikk via hodet til både Marcos Alonso og Antonio Rüdiger og så i nettet bak en utspilt Willy Caballero.

Det minnet ikke så lite om flipper-spill.

– Arsenal har skuffet. De er faktisk heldige som kunne gå til pause med 1–1, sa Drillo i Viasat-studio i pausen.

– Det blir for baktungt for Arsenal, sa hans kollega Roar Stokke.

Etter en times spill gikk de likevel i 2–1-ledelse. Igjen var Rüdiger uheldig. Et innlegg fra Lacazette traff tyskerens hæl. Ballen gikk mot Chelsea-målet, der Xhaka slengte fram et bein og ga Arsenal 2-1.

– Det kom et helt annet Arsenal-lag ut i 2. omgang, fastslo Drillo etterpå.

– Vi visste at vi måtte skjerpe oss i 2. omgang. Formasjonen ble litt feil de første 20 minuttene. Det tok Chelsea fordel av, men vi klarte å komme tilbake, sa Jack Wilshere i et intervju vist på Viasat.

– Jeg synes vi viste karakter og at det beste laget vant, fortsatte Wilshere, som sist sesong var utlånt til Bournemouth.

– Spillerne våre gjorde en god jobb. Dette er en skuffelse. Og vi var uheldige med de to baklengsmålene, sa Chelsea-sjef Antonio Conte etterpå.

Dette var det femte møtet mellom disse lagene denne sesongen. Alle de fire første endte uavgjort.

Arsenals siste trofé var FA-cupen i 2017. Ligacupen vant de sist i 1993.

Nysigneringen Henrikh Mkhitaryan kunne ikke spille for Arsenal, fordi han har vært på banen for Manchester United i ligacupen tidligere i sesongen. Armeneren fulgte onsdagens kamp fra et sete rett bak innbytterbenken.

De blåkledde var på forhånd ubeseiret siden 9. desember.