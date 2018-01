KOLLEGER: Petter Belsvik og Magnus Powell har tidligere jobbet sammen i Lillestrøm. Nå blir de naboer i Vestfold. Belsvik trener fra før Fram Larvik, mens Powell tar over Sandefjord. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Magnus Powell tar over Sandefjord: - Ikke kommet for å bli nummer ti

Publisert: 16.01.18 11:00

FOTBALL 2018-01-16T10:00:37Z

Magnus Powell (43) blir Lars Bohinens (48) etterfølger som hovedtrener i Sandefjord.

Det bekrefter Sandefjord tirsdag.

– Vi har vurdert over 30 trenere. Mange godt kvalifiserte trenere. Vi har vært heldig siden vi har hatt et godt grunnlag for å velge, sier Per Ketil Berg, daglig leder i Sandefjord.

– Jeg er utrolig glad. Det er en stolt dag for meg. Jeg føler dette er belønningen for at jeg har jobbet veldig hardt. Jeg er glad for å få muligheten til å jobbe på de store stadionene, sier Powell, som har signert for to år.

Lars Bohinen valgte å ta over Aalesund , som rykket ned sist sesong, før jul. Han hadde trent Sandefjord siden 2014. Sandefjord endte som nummer 13 i fjorårets Eliteserien.

– Jeg har ikke kommet hit for å bli nummer ti på tabellen. Jeg har høyere ambisjoner, sier den påtroppende treneren.

Han tok selv kontakt med Sandefjord og ytret sitt ønske om jobben.

Powell er svensk, men har brukt mye av fotballivet sitt i Norge. Han spilte til sammen syv år i Lillestrøm og Lyn. I 2010 ble han med i trenerteamet til Lillestrøm.

– Vi er veldig fornøyd med å få han hit. Vi opplever at vi er en god match, sier Berg.

Powell trente Egersund i 2. divisjon i 2015. De to siste årene har han trent Obos-klubben Levanger før kontrakten gikk ut etter sist sesong.

– Jeg er en perfeksjonist som er strukturert. Jeg er veldig hard og ærlig, men har samtidig verdens største bamsehjertet, er Powells karaktisering av seg selv.

43-åringen legger til at han har brukt flere ulike formasjoner i sin trenerkarriere.

Geir Ludvig Fevang, assistenttrener, har hatt treneransvaret i Sandefjord de første ukene av 2018.

PS! Sist uke signerte Sandefjord islandske Emil Pálsson (24). Han er midtbanespiller.