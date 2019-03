NEJ: Victor Nilsson Lindelöf blir ikke å finne i Sveriges EM-kvalifiseringskamper mot Romania og Norge. Foto: MURAD SEZER / REUTERS

Forvirring rundt United-stjernens Sverige-nei

Victor Nilsson Lindelöf (24) har takket nei til å representere Sverige mot Norge og Romania. Sveriges fotballforbund forklarer det med personlige årsaker, men motstridende rapporter hinter til at det ulmer under overflaten.

– Vi har ingen anelse hvor det kommer fra. Det får stå for deres regning, sier landslagssjef Stefan Pettersson til Aftonbladet.

Han blir spurt om å kommentere Fotbollskanalens opplysninger om at Lindelöf sier nei til Sverige som følge av at kameraten John Guidetti er vraket fra troppen. Lindelöf var med i den opprinnelige troppen, men skal altså ha takket nei til å bli med i landskampene mot Romania og Sverige.

En misnøye med landslagstrener Janne Andersson skal også ligge bak avgjørelsen til Ole Gunnar Solskjærs midtstopperstjerne, ifølge Fotbollskanalen.

Guidetti og Lindelöf har samme agent i Hasan Cetinkaya og har kjent hverandre over flere år, men Sveriges fotballforbund (SvFF) avviser at det har noe med saken å gjøre. Ifølge dem er det personlige årsaker til at Lindelöf velger å stå over de to skjebnekampene i EM-kvalifisering.

– Det er selvfølgelig kjedelig at Victor velger å melde avbud, men vi har full forståelse for hans avgjørelse, sier landslagstrener Janne Andersson til forbundets hjemmeside.

Kona Maja er gravid i niende måned og har termin i april, og det spekuleres i om den ventede fødselen er grunnen til at svenskenes største stjerne ikke deltar på de to første kampene i kvalifiseringen.

«Jeg har all forståelse i verden for den avgjørelsen, om den er tatt på premisset om at de vil oppleve de første dagene sammen, som en familie», skriver den profilerte Aftonbladet-kommentatoren Simon Bank.

Han spekulerer også i om det ligger noen andre motiver bak Fotbollskanalens avsløring, i og med at Lindelöf og Guidetti deler agent. Guidetti er vraket etter å ha knapt spilt klubbfotball det siste året, og Bank skriver det hadde vært «tragisk» om agenten bruker Lindelöf til en selvopptatt agenda.

– Det kan ikke være slik. Da blir jeg helt knekt, sier C More-ekspert Alexander Axén til Expressen på spørsmål om Lindelöf takker neil til Sverige grunnet Guidetti.