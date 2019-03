Ronaldo og Juventus kan være ferdige for sesongen

Juventus leder serie A med 16 poeng, er ute av den italienske cupen - og risikerer å ryke mot Atlético Madrid i Champions League til uken. Dermed kan sesongen allerede være over.

Samtidig kan også «prosjekt Allegri» være slutt. En rekke italienske medier spekulerer i om Massimiliano Allegri er ferdig som Juventus-trener til sommeren.

– Juventus er i en spesiell situasjon, fastslår Even Braastad, kommentator på Strive og en av de to bak podcasten «Støvelball».

– Serie A har de langt på vei avgjort, de er ute av Coppaen og dermed kan sesongen være «over» allerede til uka, om de ikke slår til med et kunststykke av en snuoperasjon mot Atlético. De var fryktelig nære ved å snu et dårlige utgangspunkt til avansement mot Real Madrid i fjor, og har kvaliteten til å klare det nok en gang. Lykkes de ikke, kan planlegging frem mot neste sesong langt på vei starte i midten av mars, fastslår eksperten på italiensk fotball.

Juventus tapte 2–0 i den første kampen mot Atlético Madrid, og den matchen er nok i bakhodet når Udinese er motstander i fredagens serie A-oppgjør.

– Paradokset med Juventus nå, er at de er mer overlegne i Serie A enn på lenge, men etter nyttår har de hatt svært mange kamper hvor de ikke har imponert overhodet. Man er vant til å se de vinne på en måte mange mener er kjedelig, men det trygge fundamentet sitter ikke på samme måte nå som det gjorde i høst. I tillegg har de spillere offensivt som ikke får ut sitt potensial. Dybala har ikke lignet seg selv og Douglas Costa bidrar med for få målpoeng, mener Even Braastad.

Han sier at «mye tyder på» at Allegri er ferdig til sommeren.

– Han videreutviklet Contes Juventus, har vunnet den hjemlige dobbelen fire ganger og tatt Juventus til to finaler i Champions League, men ikke klart å ta de det siste lille steget. Det snakkes blant andre om Zinedine Zidane og Didier Deschamps, to som kjenner klubben svært godt. Zidane som spiller og Deschamps som både spiller og trener i Serie B-sesongen i 2006/07.

Bak Juventus og Napoli - som ligger på soleklare 1. og 2. plasser - foregår det nå en intens kamp om å komme topp 4. Milan har 48, Inter 47, Roma 44 og så følger tre lag på 41: Lazio, Torino og Atalanta.

VGs tips: Under 2,5 mål

Juventus er så suverene i italiensk Serie A at de kan koste på seg og ikke ta ut alt i kveld. Laget leder serien med en super 23–3–0-flyt og med 16 poeng foran nummer to.

Men saken er den at laget skal ut i en viktig Champions League-åttedelsfinale på tirsdag. Italienerne ligger under 0–2 fra første kamp mot Atlético Madrid, og står foran litt av en oppgave.

På papiret er Udinese det svakeste laget i fredagens duell. Men laget har med to strake seirer sikret seg litt ekstra selvtillit. Har ikke noe å tape på å spille stramt defensivt, og håpe på at Juventus har hovedfokus rettet mot tirsdag. Udinese har sluppet inn bare to mål på fire siste seriekamper.

