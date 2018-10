PRATER: Brann-trener Lars Arne Nilsen i et av mange intervjuer, dagen før D-dagen? Foto: Knut Espen Svegaarden

Nilsen: - Ingen klarer å tippe laget vårt

BERGEN (VG) Lars Arne Nilsen er full av optimisme før søndagens gullkamp mot Rosenborg. Og han er ganske sikker på at ingen vet hvilken lagoppstilling han kommer med.

Publisert: 27.10.18 20:09

Brann-treneren, som møtte VG i vakkert høstvær i Bergen lørdag ettermiddag, sier at han har lært mye av en setning han en gang hørte av RBK’er Nils Arne Eggen: «Vi må gi dem problem, vet du (lest med Eggen-dialekt)».

– Vi kan ikke forsvare oss til seier mot Rosenborg, og det er seier vi ønsker oss, selv om det er liv i gullkampen med et poeng også. Så vi må lage trøbbel for RBK. ikke bare forsvare oss, ligge bakpå og vente på kontringer. Nei, det får heller gå som det går. Dette er en kamp vi bare gleder oss til. Vi har ingen ting, ingen ting å tape, sier Nilsen til VG.

Han sier han - i tillegg til å være offensive - at Brann-spillerne skal vise «stor løpskraft - og en posjon galskap».

– Jeg håper jeg, etter kampen, slipper å si at vi ikke våget nok, sier Lars Arne Nilsen.

Han ser opp på tribunen, som fortsatt er under bygging, mens vi står der på Brann stadion, og synes selvsagt det er synd at ikke den delen av stadion kan huse mennesker søndag kveld.

– Jeg husker at vi kom ut her, mot Rosenborg, for to år siden, i en litt lignende kamp, og jeg tenkte «wow». Da var det fullt her, fullt trøkk, minnes Brann-treneren.

Han snakker om at lagoppstillingene hans er blitt mindre forutsigbare, og at de som gjettet i vår og stort sett alltid fikk rett, de har ikke samme forutsetninger i dag.

– Ingen klarer å tippe lagoppstillingen vår i dag. Vi er blitt mindre forutsigbare enn vi var i vår. Og det er sånn, at vi spiller annerledes med Pettersen i mål enn Radlinger, for eksempel. Rosenborg er ikke de som presser keeper mest, så med Radlinger i mål kunne vi spilt oss mer ut bakfra enn vi gjør med Pettersen. Vi tilpasser oss de typene vi spiller med, sier Lars Arne Nilsen.

Han snakker om det han tror blir en jevn kamp, og at han håper Brann kan vise mest av den siden vi fikk se mot Haugesund og i 2. omgang mot Stabæk - ikke det Brann-laget som spilte mot Sandefjord eller 1. omgang mot Stabæk.

For det har vært ujevnt, det innrømmer Brann-treneren.

– Molde er det beste laget akkurat nå. Vi og Rosenborg er for ujevne, mener Lars Arne Nilsen.

Det er drøyt tre år siden han overtok som hovedtrener i klubben. Da lå Brann midt på tabellen i Obos-ligaen. I morgen kveld spiller de om seriegull mot Rosenborg, på Brann stadion.

– Det har vært tre fantastiske år. Og nå får vi spille en sånn kamp, en seriefinale. Og da får vi ta den også, smiler Nilsen - optimist før søndagens kamp.

– Tror du dere må vinne?

– Nei, med uavgjort er det fortsatt to poengs avstand, og da er det liv uansett. Men det er klart - det er nå vi har sjansen til å passere dem. Og den sjansen vil vi bruke, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til VG.