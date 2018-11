VENNSKAPELIG KLAPS: Daværende Barcelona-manager Pep Guardiola sammen med Lionel Messi i 2009, rett etter å ha vunnet Champions League-finalen mot Manchester United. Messi scoret 2–0-målet i kampen som endte 2–0. Foto: Bjørn S. Delebekk

Guardiola svarer på Messi-rykter

FOTBALL 2018-11-03T14:51:00Z

Ifølge spanske El Mundo skal Manchester City ha stått klar med sjekkhefte for å sikre seg Lionel Messis tjenester i 2017. Men Manchester City-manager Pep Guardiola sier han aldri har bedt argentineren komme til klubben sin.

– Jeg dro fra Barcelona til Bayern München og så til Manchester City , og aldri har jeg bedt Messi om å følge etter. Jeg har aldri gått til hverken klubb eller spilleren selv og sagt at jeg ønsker ham.

Det sier Pep Guardiola om de siste dagers omtalte Lionel Messi -rykter, ifølge Evening Standard .

Rapportene City-manageren svarer på, sier at Manchester City var i seriøse forhandlinger om en overgang for Barcelonas Lionel Messi i 2017.

Spanske El Mundo hevder at Manchester-klubben sto klar med sjekkheftet og var villige til å matche Messis utkjøpsklausul på 250 millioner euro, for så å gi spilleren 250 millioner euro i nettolønn over fem år.

– Manchester City forhandlet med argentineren, skriver avisen .

Men Lionel Messi ble aldri Manchester City-spiller. Barcelona-baserte Mundo Deportivo skriver at Luis Suárez var blant dem som overtalte Messi til å bli værende i det som var en av argentinerens tyngre perioder i klubben.

Det endte med ny kontrakt og en ny utkjøpsklausul, som nå lyder på svimlende 700 millioner euro. Det virker det som om Guardiola er fornøyd med.

– Jeg vet hvor viktig han er for Barcelona. Jeg har aldri tatt første steg med tanke på å si at jeg ønsker ham. Aldri, formaner Guardiola, og fortsetter:

– Tusen ganger har jeg sagt at jeg ønsker at han blir i Barcelona. Det er det jeg vil.

