«HØR PÅ I»: Adeleke Akinyemi jubler for ledermålet sammen med lagkameratene, mens Kjetil Rekdal instruerer i bakgrunnen. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Foreløpig stopp for Rekdals magi – Molde truer Branns sølv

FOTBALL 2018-10-29T19:54:02Z

(Start – Molde 1–3) Start hadde tatt 22 poeng på 14 kamper under Kjetil Rekdal. Og vunnet to på rad. Men plutselig var det stopp for Start-trenerens magi.

Publisert: 29.10.18 20:54

Det kom ikke uventet mot Ole Gunnar Solskjærs Molde i Kristiansand i kveld. MFK er nå bare to poeng bak Brann som tapte søndagens gullkamp mot Rosenborg (1–2).

Molde har ikke tapt i Eliteserien på to måneder. Start står fortsatt i bunnstriden. De var imidlertid foran både Strømsgodset og Bodø/Glimt på tabellen. Men det var før Magnus Wollf Eikrem scoret på vakkert vis (1–2), og Eirik Hestad ordnet Moldes tredje på overtid.

For Kjetil Rekdal må det ha fortonet seg som rene drømmen i snøbygene på Sør Arena da han gikk til pause med ledelse etter scoring av Adeleke Akinyemi. I løpet av en dramatisk periode i 1. omgang fikk Start-treneren det akkurat som han ville. Hvis man vurderer det rent fotballkynisk.

Først bommet Erling Braut Håland på en kjempesjanse, da Simon Larsen gjorde en fæl tabbe, og Moldes «wonderboy» kom alene mot Start-keeper Jonas Deumeland etter 33 spilte minutter.

Håland bommet – gikk glipp av sitt 13. seriemål for året – og to minutter etterpå fikk han en ankelvridning i landingen etter en duell med Deumeland. Ikke lenge etter var det «game over» for Håland, som haltet av banen, mens han skar grimaser. Solskjær bekreftet overtråkk, men kunne ikke si mer om skadeomfanget da han kom på banen etter pause.

Molde-treneren klaget for øvrig på det meste i egne rekker. Men gliset kom fort frem igjen. Med god grunn. MFK som ikke har tapt i Kristiansand siden 2006 i seriesammenheng snudde kampen.

Det startet med en dobbeltsjanse, og fortsatte med et herlig samspill mellom Eirik Hestad, Christoffer Remmer og til slutt Pawel Cibicki, som lurte inn utligningen.

Start svarte nesten umiddelbart. Igjen var det nigerianeren Akinyemi som var farlig frempå med en kvalitetsheadingen. Men redningen til Andreas Linde var der og da utrolig viktig for romsdalingene.

Moldes ledermål (1–2) var kunst. Inn fra Kristoffer Haugen fra høyre, og Magnus Wolff Eikrem løftet den elegant videre forbi en utspilt Daumeland.

1–3 kom på overtid. Molde fikk muligheten på en overgang. Eirik Hestad løp ballen i mål.