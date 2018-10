PÅ PLASS: Her er David Harrison fra Manchester United sitt akademi på plass i Tromsø torsdag. Foto: Rune Robertsen, iTromsø

Manchester United vil ha avtale med norske Isak (14) - her er klubben på besøk i Tromsø

FOTBALL 2018-10-11

Manchester United har de siste dagene vært i Tromsø. Den engelske storklubben ønsker seg en avtale med 14-åringen Isak Hansen-Aarøen.

Publisert: 11.10.18 14:49 Oppdatert: 11.10.18 15:40

Ifølge iTromsø har representanter fra Manchester United vært i konkrete forhandlinger med Tromsø om en avtale for stortalentet Isak Hansen-Aarøen de siste dagene.

– Vi har hatt veldig positive samtaler med Manchester United. Det er selvfølgelig et stykke igjen til en avtale, men vi samarbeider godt med familien til Isak om en avtale og er positive til at dette skal bli bra for alle parter, sier Tromsøs sportssjef Svein-Morten Johansen til VG.

Regelverket gjør at Isak Hansen-Aarøen først vil kunne signere for Manchester United når han fyller 16 år. Tromsø har heller ingen kontrakt med 14-åringen, så utgangspunktet er at partene skal gi unggutten best mulig forutsetninger for å utvikle seg.

– I førsteomgang ser vi for oss en slags samarbeidsavtale der målet er å utvikle spilleren slik at han en gang i fremtiden kanskje ender opp med å dra over og spille for dem, sier Johansen.

Han ser for eksempel for seg at unggutten selv drar over på treningssamlinger til England – eller at Manchester United-representanter kommer til Norge for å følge opp stortalentet i tiden fremover.

VG har vært i kontakt med moren til gutten, Marianne Hansen, som henviser til rådgiver Mike Kjølø. Familien er kjent med at VG omtaler saken.

– Vi kommer ikke til å kommentere noe som er med på å skape spekulasjoner rundt en ung fotballspiller som Isak, sier Kjølø til VG.

Ettertraktet blant flere storklubber

Selv om Isak Hansen-Aarøen bare er 14 år gammel, har han allerede rukket å gjøre seg attraktiv ute i Fotball-Europa.

Ifølge Nordlys har han flere treningsopphold i både Manchester United, Liverpool og Everton bak seg.

Hansen-Aarøen er oppvokst et steinkast unna Alfheim og har vært TIL-gutt hele livet.

– For oss som klubb gir dette en veldig god signaleffekt på utviklingsarbeidet som vi startet skikkelig seriøst med for syv-åtte år siden. For oss som klubb er det viktig å få fram enere. Slike ting viser at det går an og burde være til kjempeinspirasjon for andre gutter, sier Svein-Morten Johansen.

Han beskriver Isak Hansen-Aarøen som en treningsglad gutt som hele veien har hatt det artig med fotball.

– Jeg oppfatter han som en fornuftig gutt, som har beina godt plantet på jorden. Han er helt klart en god spiller for å være på sin alder, men samtidig er veien opp og fram lang. Men han har helt klart mange grunnting som skal til for å lykkes, sier Svein Morten Johansen.