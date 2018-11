I BEGIVENHETENS SENTRUM: Pål Andre Helland og Nicklas Bendtner var sentrale da RBK slo Start i cupsemifinalen. Utenfor banen har de også vært delaktige. Foto: Bjørn S. Delebekk

Overrasket over RBK-håndtering og -uttalelser: – Uvanlig

Rosenborg er klare for cupfinalen og klubben er en parademarsj unna seriemesterskapet 2018. Likevel virker det å ulme innad i Norges beste fotballklubb.

Nicklas Bendtner ble nylig dømt til 50 dagers ubetinget fengsel i Danmark , en dom som riktignok er anket, Alexander Søderlund har åpnet opp om frustrasjonen ved ikke å få like mye spilletid som ventet i høst, og det er langt fra sikkert at RBK-trener Rini Coolen får beholde jobben som akkurat det, på tross av at han kan stå igjen med seriegull og cupgull når sesongen er over.

Og etter cupsemien mot Start, der nettopp Søderlund ble matchvinner på overtid , var det en aldri så liten ordkrig mellom RBK-leder Ivar Koteng på den ene siden og Søderlund og Pål André Helland på den andre.

– Det var ikke bra. Det var 5. divisjon. Men - vi er i cupfinalen, sa Koteng, hvorpå Søderlund repliserte uoppfordret overfor Eurosport :

– Det er 5. divisjon fra styret og ned, så det er ikke så lett å holde det oppe det, sier han blant annet i dette intervjuet:

Sportssjef Stig Inge Bjørnebye lo bort akkurat den situasjonen, men fotballkjenner Thomas Myhre synes det begynner å balle på seg med utenomsportslige saker i trønderklubben.

– Det er uvanlig, for det er sjeldent at det er så mye støy der oppe som jeg opplever at det er nå. Det er aldri et fasitsvar på hvordan man skal håndtere støyen utad, men det spesielt overraskende er at kommunikasjonen utad ikke alltid har blitt oppfattet like heldig, sier den tidligere landslagskeeperen til VG.

Han peker på at det har vært turbulens i klubben tilnærmet hele sesongen, og trekker spesielt frem Kåre Ingebrigtsen-sparkingen som en sak som har vært dårlig håndtert, men bemerker at støyen bare har fortsatt etter hvert som sesongen har utartet seg.

– Jeg er litt overrasket over tingene som kommer ut. Selv om noe av det sies med et smil om munnen, så merker man at det ligger noe under, sier Myhre, som i dag jobber som ekspert for Eurosport.

Også den tidligere fotballproffen Jesper Mathisen, nå tilknyttet TV2, bemerker håndteringen av Ingebrigtsen-sparkingen som spesiell. Men angående Bendtner og Søderlund er det vanskelig for klubben å gjøre annerledes, mener han.

– Men det har vært mye utenomsportslig støy, og det er unormalt i Rosenborg. De pleier å være harmoniske og proffe, men nå har det skjedd mye på kort tid, og RBK virker også å ha mistet litt av standingen blant egne supportere, sier Mathisen til VG.

Samtidig som RBK preges av de utenomsportslige hendelsene, er klubben på vei mot en solid sesong på norsk gress. Strømsgodset er siste hinder for nok et cupgull, og seriegullet ble langt på vei sikret da Brann ble slått 2–1 forrige runde.

Dersom RBK slår Odd (kampstart 18.00) søndag samt Brann taper poeng mot Godset (kampstart 20.00), kan Rosenborg juble for sitt fjerde strake seriegull.

Søderlund sendte RBK til cupfinale - men ikke alle lot seg imponere av «feiringen»:

– Det er lov til å la seg imponere av det, selv om de ikke har overbevist helt spillemessig, sier Myhre, og spår at Rosenborg vinner både serie og cup i år.

– Uansett om det går bra eller dårlig, så klarer Rosenborg å nullstille seg. I Trønderlag er det forventet gull, så om det blir noen seirer på rad, tar ikke byen av. De fortsetter å jobbe som vanlig på treningsfeltet, mens i andre byer, ikke bare i Bergen, tar alle av, ikke bare spillere og trenere, men alle. Og om det blir noen tap og de kritiske røstene dukker opp for RBK, så er det ikke fullstendig krisestemning heller. Det ligger en vinnermentalitet i veggene på Brakka, fortsetter den tidligere toppkeeperen.

Jesper Mathisen mener det ikke holder for trener Rini Coolen å vinne både liga og cup, og den tidligere Start-spilleren har null tro på at nederlenderen leder laget i 2019. Da har klubben mislyktes med mange andre kandidater, mener han.

– Det er veldig unormalt og merkelig at Rosenborg nå ser ut til å vinne både cup og serie, men fokuset ligger på hvor dårlig det går, sier Mathisen, og fortsetter:

– Det har med at Rosenborg i Eliteserien er som en formel 1-bil i et gokart-løp. De bør vinne, og mer komfortabelt enn de har gjort i år. Vi forventer mer av Rosenborg, og det samme gjør fansen. De krever mer underholdende fotball.

RBK-leder Ivar Koteng har ikke besvart VGs henvendelser søndag.