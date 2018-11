Haugesund henger på i medaljekampen: – Alt er mulig

FOTBALL 2018-11-04T18:49:53Z

(Haugesund – Ranheim 2–0) Scoringer av Sondre Tronstad (23) og Christian Grindheim (35) sørget for Haugesunds tredje strake hjemmeseier, og gjør at laget holder følge med Molde og Brann i medaljekampen.

Publisert: 04.11.18 19:49 Oppdatert: 04.11.18 20:45

Selv om Brann har én kamp mer til gode (hjemme mot Strømsgodset søndag kveld) er Haugesund kun to poeng bak bergenserne og tre poeng bak Molde før de siste to rundene av sesongen.

Andre- og tredjeplass på tabellen gir Europa League-kvalifisering neste sesong, men om Rosenborg skulle vinne cupfinalen mot Strømsgodset, vil også fjerdeplassen gi billett til det store utland.

Haugesund møter nettopp Molde borte i neste serierunde.

VG Live: Vi fulgte kampen her

– Alt er mulig. Molde ser skarpe ut om dagen. Vi må reise opp dit å få ut det beste vi har. Klarer vi det, kan vi konkurrere med dem, sa Haugesund-trener Eirik Horneland til Eurosport.

​Også målscorer Grindheim er offensiv før møtet skjebnemøtet med Molde:

– Klart det er mulig. Nå har vi sikret fjerdeplassen også, så nå er det bare å reise opp til Molde å kose seg. Alt blir en bonus, sa en svært sliten Grindheim til Eurosport.

Riktignok måtte Haugesund slite hjemme mot Ranheim for å få med seg alle poengene. De første 40 minuttene var sjansefattige og nærmest scoring var Ranheim og Erik Tønne på et frispark. Men Per Kristian Bråtveit reddet glimrende i sin første kamp tilbake i mål etter ryggskaden.

– Det var en god redning det. Han (ballen) gikk litt høyere enn jeg trodde, så det ble litt mer TV-redning enn jeg hadde tenkt, smilte Bråtveit lurt til Eurosport.

Etter 42 minutter fikk derimot Haugesund nettsus fra en sjelden målscorer. Sondre Tronstad, som også var tilbake i lagoppstillingen etter karantene, hadde ikke scoret siden møtet med Stabæk i 2016 (923 dager). Men mot Ranheim hamret han ballen fra 16 meter, via skinken til Ranheims Eirik Valla Dønnem, og i mål.

– Det var utrolig lenge siden nå, så det var deilig. Et flaksemål, men det smakte godt, innrømte Tronstad til Eurosport i pausen.

I andre omgang byttet lagene banehalvdel og på motvinden, som var ganske fremtredende i Haugesund. Men selv om trønderne fikk vinden i ryggen etter hvilen, var det Haugesund og kaptein Christian Grindheim som skulle punktere kampen.

Han brant en stor mulighet i første omgang på hodet, men etter 53 minutter stanget han inn et frispark fra Kristoffer Haraldseid.

– Jeg lærte litt av den i første, sa Grindheim lurt.

Da ble veien tilbake i kampen for Ranheim lang. For lang.

0–2-resultatet var Ranheims fjerde bortetap på rad og gjør at de faller bak Kristiansund på tabellen til en sjetteplass.

Horneland, som var veldig aktiv på sidelinjen gjennom samtlige 90 minutter, kan smile etter kun ett tap på de ni siste kampene (7 seire, én uavgjort). Dermed holder de også kontakten i kampen om medalje og Europacupspill neste sesong.