FÅR KRITIKK: Neymar har havnet i kritikernes søkelys etter prestasjonen mot Liverpool. Foto: CARL RECINE / Reuters

Neymar får huden full: – Han er fotballens Kardashian

FOTBALL 2018-09-23T05:51:23Z

Kritikken har haglet mot Neymar (26) og hans lagkamerater i PSG etter 3–2-tapet mot Liverpool i Champions League.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 23.09.18 07:51

Blant de som langer ut mot den brasilianske Paris-stjernen er den engelske råtassen og tidligere Marseille-spilleren Joey Barton. I et intervju med den franske avisen L’Équipe, i lørdagens papirutgave, legger den frittalende briten lite imellom i sin beskrivelse av Neymar .

Tipster traff på lørdagens Manchester United- og Liverpool-tips – sjekk søndagens anbefalinger!

– Jeg mener at han er fotballens Kim Kardashian, sier Barton, og sammenligningen med den berømte TV-personligheten er åpenbart ikke ment som en kompliment.

– Neymar er ikke verdens beste spiller, det så vi nok en gang i Russland under VM, han er ikke på nivå med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, og det er mange andre spillere foran ham i køen, følger Barton opp.

Han beskylder både Neymar og PSG for å handle mer om markedsføring enn fotball.

– Neymar er, snarere enn et fotballfenomen, et reklamefenomen, akkurat som Kardashians. Når du ser PSG spille mot Liverpool i en Michael Jordan-drakt! Seriøst? Hei, gutter, det er en basketmerke! Og dere er en fotballklubb! Er det bare meg som synes det er merkelig?

«Hva er PSG?»

PSG har vært i kritikernes søkelys etter tirsdagens 3–2-tap mot Liverpool . I en krass kommentar for The Guardian skriver den britiske fotballeksperten Jonathan Wilson at han ikke forstår poenget med fotballklubben i Paris.

«Hver sesong virker spørsmålet å bli mer fundamentalt: Hva er PSG? Et forfengelighetsprosjekt for Neymar? Et merkelig feilplassert markedsføringstriks fra Nike? Et hvitvaskeri for Qatars internasjonale rykte? De er i hvert fall ikke en fotballklubb på en tradisjonell måte», skriver Wilson, som også kritiserer den franske klubben for å ha punget ut så store summer for Neymar og Kylian Mbappé at de ikke har råd til å forsterke seg på midtbanen og på venstrebacken, der de virkelig trenger det.

Både Neymar og Mbappé har spesielt fått kritikk for mangelen på defensiv innsats i tapet mot Liverpool .

Her renner det over for Mbappé:

VGs tips: PSG-dominans

Søndag ettermiddag skal PSG prøve å reise seg etter midtukesmellen mot Liverpool, og motstanderen er i utgangspunktet av det langt enklere slaget: Rennes, på bortebane, står i veien for parisernes sjette strake seier i fransk Ligue 1.

Tipster gir deg daglige oddstips – les våre ferskeste vurderinger her!

Det er en motstander PSG pleier å feie av banen. Paris har vært på besøk hos Rennes fem ganger siden starten av 2017, noe som har resultert i fem seirer, inkludert festsifre som 6–1, 4–1 og 4–0 i favør storklubben fra hovedstaden. Til tross for at Mbappé er suspendert, tror vi de har kvalitet og motivasjon nok til å levere en sterk prestasjon for å sette en demper på kritikken.

Vi anbefaler derfor et spill på PSG-seier med 1–0 i handikap til 2,00 i odds. Kampen vises på Viasport +. Spillestopp er klokken 14.55.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.