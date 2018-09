Firmino sendte Liverpool til himmels på overtid: – En utrolig viktig mann

FOTBALL 2018-09-18T20:54:56Z

(Liverpool – Paris Saint-Germain 3-2) Da Kylian Mbappé (19) så ut til å ha spolert Liverpools festkveld, fikset innbytter Roberto Firmino (26) fyrverkeri på Anfield.

Publisert: 18.09.18 22:54 Oppdatert: 18.09.18 23:53

Brasilianeren var lenge usikker til kampen etter å ha fått en finger i øyet i Premier League-kampen mot Tottenham , men kom inn med 20 minutter igjen å spille – og ble like greit hjemmelagets redningsmann på overtid.

– Utrolig viktig

Og med hånden foran det ene øyet feiret han foran den elleville Anfield-fansen, nærmest for å si at han bare trenger ett øye for å score. Han har uansett øye for mål.

– Jeg elsket feiringen hans, sier en glad Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Når det virkelig trengs, er det de beste som viser seg. Firmino er en utrolig viktig mann for Liverpool, sier Brede Hangeland for TV 2.

Han har statistikken på sin side, for ifølge Opta har ingen annen spiller vært involvert i flere mål (elleve mål og syv assist) i Champions League siden 2017/18-sesongen enn Firmino.

Brassens scoring tirsdag gjorde at Liverpool fikk en drømmeåpning på denne sesongens Champions League, nesten fire måneder etter at laget ble slått i forrige sesongs Champions League-finale.

– Vi trengte full konsentrasjon, og vi gjorde det veldig bra. Vi løp mye og stengte rom. Og når vi hadde ballen, prøvde vi å angripe på høyrekanten. Neymar er en verdensklassespiller, men han er ingen forsvarsspiller, så derfor gjorde vi det, sier Klopp.

– Ingenting er bedre enn en sen scoring, legger Liverpool-back Andy Robertson til overfor BBC.

VG Live: Les fullstendig referat fra kampen her!

Stormløp fra start

Fra start dreide også det meste seg om hjemmelaget.

Før ti spilte minutter hadde Liverpool registrert seks cornere, rett etter halvspilt omgang fikk Sadio Mané PSG-stjerne Neymar til å hente en pølse med tur-retur ketchup og like før halvtimen spilt sang det i nettmaskene til Alphonse Aréola.

2379 dager etter at han sist startet en Champions League-kamp (for Chelsea mot Napoli den 14. mars 2012, 4-1-seier), dukket Daniel Sturridge opp på rett sted til rett tid og stanget ballen i mål på innlegg fra Andy Robertson.

– Det var herlig å score, og det var en nydelig ball fra Robertson. Han og Trent (Alexander Arnold, motsatt back) har en konkurranse gående, så det var fint å hjelpe ham, sier Sturridge til BT Sport.

– Daniel Sturridge spilte en super kamp. Jeg har aldri sett ham så godt trent som han er i øyeblikket. Han var overalt, roser manager Jürgen Klopp.

Ikke lenge etterpå viste fotballen seg fra sin mest nådeløse side, riktignok for den franske motstanderen.

Da kampuret viste 33.57, var stjerneskuddet Kylian Mbappé en liten halvmeter unna å utligne til 1–1 etter en innøvd corner.

34.39, altså 42 sekunder senere, pekte den tyrkiske pipeblåseren Cüneyt Çakir på straffemerket i favør Liverpool.

Fra elleve meter var James Milner nådeløs. 32-åringen har nå scoret på sine siste ti forsøk fra krittmerket.

Slo tilbake

Men PSG slo tilbake like etterpå.

Edinson Cavani, som så ut til å være offside, bommet på sitt brassesparkforsøk, men Thomas Meunier gjorde ingen feil da ballen spratt i beina på Robertson og la seg til rette på volley. Dermed gikk lagene til pause på 2–1.

I den andre omgangen trodde Mohamed Salah at han hadde lagt på til 3–1 like før 60 spilte minutter, men dommeren ga istedenfor frispark til keeper Aréola etter at Sturridge var litt vel ivrig rett i forkant av nettsuset. Det så også greit ut.

PSG-trener Thomas Tuchel satte inn tidligere Stoke-spiller Eric Choupo-Moting og Julian Draxler for Ángel Di María og Edinson Cavani for å jakte mål de siste ti minuttene, og det fikk de også, selv om det var det franske stjerneskuddet Kylian Mbappé som sørget for målet.

Hat trick-Messi med frisparkperle. Se og nyt!

Mohamed Salah spilte bort ballen idet Liverpool virket å ha kontroll, Neymar fant Mbappé, og 19-åringen hamret ballen inn til 2–2.

Det så ut til at han hadde spolert festkvelden på Anfield, men innbytter Roberto Firmino ville det annerledes. Brasilianeren sørget for 3–2 på overtid – og seier til hjemmelaget.

I den andre kampen i gruppe C endte det 0–0 mellom Røde Stjerne og Napoli. Det betyr at Liverpool topper gruppen etter runde én.

PS: Det ble en drømmestart på Champions League for Martin Linnes og hans Galtasaray. Den tyrkiske klubben slo Lokomotiv Moskva 3–0 hjemme på Ali Sami Yen stadion.