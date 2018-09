Herrelandslaget stilte ikke på kvinnenes skjebnekamp: – Dårlig!

VALLE (VG) Landslagsherrene prioriterte ikke å dra til Intility Arena for å følge Norges kvalikdrama mot Nederland. Landslagsspiller Ingrid Marie Karlsen Spord (24) mener det er dårlig og Solveig Gulbrandsen mener det handler om prinsipper.

Publisert: 04.09.18 20:42 Oppdatert: 04.09.18 20:56

Det norske kvinnelandslaget sto for en sterk prestasjon da de slo de regjerende europamesterne fra Nederland, og sikret plass i neste års VM i Frankrike.

Men det skjedde uten noen spillere fra herrelandslaget på tribunen. De er for øyeblikket på samling i Sandvika før kampene mot Kypros (torsdag) og Bulgaria (søndag).

– Vi hadde stilt opp

– Jeg syns det er dårlig, men de velger selv. Vi hadde i hvert fall stilt opp om de hadde en så viktig kamp, sier Ingrid Marie Karlsen Spord til VG på Intility Arena.

Sandviken-spilleren var vraket fra kamptroppen, og måtte se kampen fra tribunen.

Flere av spillerne takket de drøyt 5000 tilskuerne som møtte opp og lagde en flott ramme for kampen på Intility Arena.

– Hva tenker du om at herrelandslaget ikke møter opp og støtter dere på en så viktig kamp?

– Det hadde jeg trodd de skulle, svarer Ingrid Syrstad Engen på VGs spørsmål.

– Du synes det er skuffende at de ikke kommer?

– Jeg synes jo det, erkjenner 20-åringen, som scoret Norges første mål mot Nederland.

– Jeg tenker ikke så mye på det. De skulle kanskje vært her, men vi fikk noen meldinger før kamp, svarer Guro Reiten på VGs spørsmål.

Hverken målscorer Isabell Herlovsen eller keeper Ingrid Hjelmseth, ønsket å kommentere herrelagets fravær.

– De sendte oss melding. De har selv en viktig kamp mot Kypros, men jeg regner med at de fulgte med foran TV-en, sier Caroline Graham Hansen.

– Prinsipp

Tidligere landslagsspiller og nåværende TV 2-profil Solveig Gulbrandsen mener også at landslagsherrene burde innfunnet seg på Intility Arena.

– Jeg er ganske sikker på at vi hadde stilt opp for gutta, for å si det sånn. Det er viktig å stille opp. Vi er jo på en måte en fotballfamilie og må støtte hverandre, vi er jo i samme forbund, sier Gulbrandsen.

Hun tar forbehold om at hun ikke kjenner fotballherrenes grunn til å ikke stille opp, men:

– I prinsippet synes jeg at de burde vært der, sier hun kategorisk.

– Lot seg ikke gjøre

Direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund, Svein Graff, var selv på plass på Intility Arena, og forklarer fraværet av herrelandslagsspillere til VG.

– Det er en veldig kort samling før første kamp denne gangen. Med spillermøter, treninger og pressekonferanse trenger Lars Lagerbäck all den tiden han kan få før en viktig kamp torsdag, forklarer Graff.

– Det lot seg ikke gjøre?

– Nei, vi skulle gjerne vært her å heia. Det er en fantastisk ramme og mye folk her. Men kampstart klokken 17 her ble veldig utfordrende med tanke på herrelandslagets timeplan og at vi bor i Sandvika, det er grunnen, svarer Graff til VG.