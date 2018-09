HEIA MORMOR: Rune Jarstein setter stor pris på sin spreke mormor Ruth som snart fyller 100 år. Foto: Privat

Rune Jarstein i sitt livs form: Feirer 100-årsdag med mormor

FOTBALL 2018-09-09T07:48:09Z

SOFIA (VG) Rune Almenning Jarstein (33) er i sitt livs form foran Nations League-møtet med Bulgaria. Men landslagskeeperen gleder seg omtrent like mye til å feire felles bursdag med mormor Ruth Jarstein om tre uker.

Publisert: 09.09.18 09:48

– Jeg har følt meg ganske fin nå i de første kampene. Vil påstå at jeg ikke har vært bedre før, sier Jarstein til VG etter en super sesongstart. Med null baklengs på de tre siste kampene for Hertha Berlin og Norge.

Etter storoppgjøret mot Bayern München i Berlin 26. september blir det ekstra travelt for Hertha-målvakten og familien hans. Dagen etter fyller ikke bare Rune Jarstein 34 år.

Mormor hjemme i Skien runder 100 samme dag!

Hertha-trener Pál Dárdai var ikke vanskelig å ha med å gjøre da Jarstein i sommer ba om fri.

– Jeg spurte treneren om det var mulig å dra til Norge fordi mormor fyller 100 år. Han bare avbrøt meg og sa at «når noen blir 100, kan du gjøre hva du vil».

Rune Almenning Jarstein smiler, bekrefter at flybillettene er bestilt og at det blir «en liten feiring» hjemme i Telemark 27. september.

– En sprek dame som jeg er veldig glad i, sier han. På mormorens 98-årsdag la han ut en liten treningsvideo av at bestemoren trente med vektmanualer ute i hagen.

– Vi har et kjempeforhold. Det har vi alltid hatt. Jeg ringer henne ofte. Hun ringer ikke til meg. Men hun sender E-mailer. Så det er fint, forteller han.

Men mormoren sender ingen keeperfaglige tips via internett til Tyskland.

– Hun er ikke veldig fotballinteressert, men får med seg det som står i Varden og TA i Skien.

Han medgir at mormoren ikke liker oppmerksomheten hun nå får. VG bringer et privat bilde av Ruth Jarstein og landslagskeeperen etter at sønnesønnen har avklart saken.

– Når man blir 100, så blir man 100. Det er bare koselig, sier han.

Da Norge møtte Bulgaria i EM-kvalik for tre og fire år siden satt Jarstein på innbytterbenken i begge kampene. Ørjan Nyland hadde rangen både da østeuropeerne ble slått 1–0 i Sofia og 2–1 i Oslo.

Mye har endret seg siden den gang. Etter seriestart ligger Jarstein som nummer to på Kickers Bundesliga-børs sammen med Bayern Münchens Thomas Müller. Bare Leon Goretzka ligger foran.

– Det har vært gøy. Det har funket godt for både meg og laget. Vi kunne ikke fått en bedre start, sier han. Keeperen startet med å redde straffe mot Nürnberg (1–0) før han hadde viktige redninger på overtid mot Schalke (2–0).

Kypros bød ikke satt på de store prøvene torsdag kveld, men Rune Almenning Jarstein var på plass da han måtte.

– Bulgaria er en bedre motstander enn Kypros. De er gode. Vi må være klare for start av. De har gode langskyttere. Men du må være forberedt på alt. Alt eller ingen ting kan komme, beskriver han.

Rune Almenning Jarstein har en målsetting om å fortsette som landslagskeeper til han fyller 40 år.

Han har gode gener å slekte på. Også morfaren ble over 90.

– Jeg satser på holde på lenge. Men ikke så lenge, ler sisteskansen.