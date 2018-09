ANSTRENGT FORHOLD : Jose Mourinho og Paul Pogba. Foto: OLI SCARFF / AFP

Medier: Mourinho vil aldri mer bruke Pogba som kaptein

José Mourinho skal ha gitt Paul Pogba (25) klar beskjed om at han ikke vil bruke franskmannen som Manchester United-kaptein mer.

Publisert: 25.09.18 19:46 Oppdatert: 25.09.18 20:20

Det er BBC, The Times og ESPN som melder dette tirsdag.

Pogba skal ha fått beskjeden foran ligacup-kampen mot Derby senere tirsdag kveld, og det skal ha skjedd foran øynene på resten av United-stallen.

Portugiseren skal ha ønsket å markere sin autoritet etter at en feil av Pogba gjorde at Wolverhampton utlignet på Old Trafford lørdag - og Pogbas kritikk av Uniteds taktikk etterpå, skriver BBC.

Paul Pogba prøvde i en tweet mandag å nedtone kritikken han har kommet med.

I programmet til tirsdagens kamp skriver Mourinho at han ikke er fornøyd med noen av spillerne i troppen.

Paul Pogba og José Mourinho har i lengre tid hatt et anstrengt forhold. Ifølge The Times skal Mourinho ha gitt beskjeden til Pogba foran hele troppen på treningsanlegget Carrington tirsdag.

– José Mourinho fortalte spillerne at Paul Pogba ikke kommer til å være kaptein, fordi han ikke representerer det en kaptein skal være, og Manchester United er større enn enkeltspillere, sier en kilde til The Times.

– Vi spilte på hjemmebane og burde ha gjort det mye bedre. Vi burde ha angrepet mer, sa Pogba til journalister etter den skuffende 1–1-kampen mot Wolverhampton. Manchester United er nummer syv i Premier League etter seks matcher. Det er åtte poeng opp til Liverpool.

José Mourinho sa på sin side etter Wolverhampton-kampen at spillerne hans ikke hadde vært like motiverte som gjestene.

The Sun skrev tirsdag at United-treneren skal ha skjelt ut Pogba i garderoben på grunn av feilen som førte til Wolverhampton-scoring.