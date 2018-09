Tvilsom straffe sikret etterlengtet Godset-seier: - Fantastisk deilig

VG (SARPSBORG/OSLO) (Sarpsborg - Strømsgodset 0–1) Med sin første seier siden 5. august skaffet Strømsgodet seg tre livsviktige poeng i bunnstriden. Det forverret Sarpsborg-nedturen.

Mens Lillestrøm slo Stabæk i det interne bunnoppgjøret på Åråsen, tapte Start, og sørger for at Strømsgodset nå har et lite pusterom med tre poeng ned til kvalifisering og nedrykk, og samtidig en klart bedre målforskjell enn de andre lagene i bunnen.

Det pusterommet skaffet de seg etter at Lars Sætra gikk i bakken innenfor 16-meteren etter å ha fått en liten dytt av Ole Jørgen Halvorsen. Dommeren dømte straffe, til Sarpsborg-spillernes store misnøye. Marcus Pedersen, Godsets toppscorer og normale førstevalg fra 11-meteren var suspendert, men det gjorde ingenting. Erstatter Mustafa Abdellaoue sørget kontant for 1–0 til drammenserne.

– Jeg mener det ikke er straffe i det hele tatt. Jeg har sett den i reprisen, den er fryktelig billig, oppsummerte en frustrert Ole Jørgen Halvorsen til VG etter kampen, om straffemålet som kan bli svært viktig for Strømsgodset når poengene skal telles opp ved sesongslutt.

Jubel for Sætra-brødrene

– Jeg kommer meg foran og føler jeg får en knuff i rygge. Da er det bare å falle, jeg føler det er en soleklar straffe, men jeg hadde nok ikke rukket den ballen, så det var dumt av han, smilte Strømsgodsets Lars Sætra.

Og han var ikke den eneste Sætra som leverte på Sarpsborg Stadion. Bakerst holdt lillebror Morten Sætra nullen. Det var første gang brødrene spilte sammen for A-laget til Strømsgodset. Keeper Morten fikk sin debut for A-laget med å holde nullen mot Haugesund i cupen torsdag. Etter seieren smilte brødrene om kapp med hverandre i mixed zone i Sarpsborg.

– Morten har vist stor fremgang. Han kom tilbake fra lån i Elverum i sommer. Han har vokst, og virkelig tatt sjansen, det blir vanskelig å rokke på ham nå, sier Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen.

Etter hvilen fikk Tokmac Nguen sjansen til å doble ledelsen, men greide ikke å score alene med Vasiutin.

Også Sarpsborg hevet seg fremover i banen, men både Patrick Mortensen og Jonas Tamm headet centimeter utenfor.

Tatt grep

Strømsgodset er videre til semifinalen i cupen, men dette er laget første seier i Eliteserien siden 4–0-gevinsten over Bodø/Glimt 5. august. Siden det har laget spilt seks kamper uten å vinne.

Strømsgodset-trener BP Ingebretsen innrømmer at de har gjort grep foran både semifinalen mot Haugesund og søndagens seier over Sarpsborg.

– Vi har lagt oss mye lavere for å gjøre det vanskeligere for motstanderen. Forskjellen er at vi jobbe hardt og tette igjen bak, det måtte vi gjøre, det må ligge i bunn, men to seire som dette gir selvtillit, forklarer Godset-treneren.

På motsatt banehalvdel var skuffelsen enorm. For Statistikken er ikke mye lysere for Sarpsborg. Parallelt med at de har tatt seg til gruppespill i Europa League, har de ikke maktet de samme resultatene her hjemme. Østfoldingene står med seks strake tap i serien etter søndagens hjemmetap.

– Vi har spilt for dårlig fotball. Nå skal vi sette oss ned å finne ut hvorfor det, sa Geir Bakke til VG.

Stort bedre dom ga heller ikke kantspiller Ole Jørgen Halvorsen.

– Vi er ræva, Godset er heller ikke gode. Det er en dårlig fotballkamp, nitrist, avsluttet han.