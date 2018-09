JUBEL: Rosenborg feirer her scoring ved Mike Jensen (på knærne) mot Strømsgodset. Rundt står Issam Jebali, Nicklas Bendtner og Birger Meling. Statistikken tilsier at trønderne tar sitt fjerde seriegull på rad senere i høst. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Historien tilsier RBK-gull: Brann må gjøre noe kun Godset har klart

FOTBALL 2018-09-01T07:22:22Z

Åtte av ni ganger har laget som topper tabellen etter 20 av 30 kamper blitt seriemestere. Rosenborg har også langt flere «vinnere» i troppen enn Brann.

Publisert: 01.09.18 09:22

– Det er enklere å gjenskape suksess når man har vært med på det før og kjenner til presset. Det handler om rutine som hjelper deg til å takle det. Rosenborg er vant til å være jaget, sier Thorstein Helstad, tidligere gullvinner med både RBK og Brann.

Sluttstilling/20 runder Eliteserien 2017

Sluttstilling:

1. Rosenborg 61 poeng

2. Molde 54 poeng

3. Sarpsborg 51 poeng

Etter 20 kamper:

1. Rosenborg 41 poeng

2. Sarpsborg 35 poeng

3. Brann 34 poeng Eliteserien 2016

Sluttstilling:

1. Rosenborg 69 poeng

2. Brann 54 poeng

3. Odd 51 poeng

20 kamper:

1. Rosenborg 49 poeng

2. Odd 38 poeng

3. Brann 36 poeng Eliteserien 2015

Sluttstilling:

1. Rosenborg 69 poeng

2. Strømsgodset 57 poeng

3. Stabæk 56 poeng

Etter 20 kamper:

1. Rosenborg 48 poeng

2. Stabæk 41 poeng

3. Viking 37 poeng Eliteserien 2014

Sluttstilling:

1. Molde 71 poeng

2. Rosenborg 60 poeng

3. Odd 58 poeng

Etter 20 kamper:

1. Molde 47 poeng

2. Odd 41 poeng

3. Strømsgodset 37 poeng Eliteserien 2013 (unntaket)

Sluttstilling:

1. Strømsgodset 63 poeng

2. Rosenborg 62 poeng

3. Haugesund 51 poeng

Etter 20 kamper:

1. Rosenborg 42 poeng

2. Strømsgodset 40 poeng

3. Aalesund 37 poeng Eliteserien 2012

Sluttstilling:

1. Molde 62 poeng

2. Strømsgodset 58 poeng

3. Rosenborg 55 poeng

Etter 20 kamper:

1. Molde 41 poeng

2. Strømsgodset 40 poeng

3. Rosenborg 37 poeng



Eliteserien 2011

Sluttstilling:

1. Molde 58 poeng

2. Tromsø 53 poeng

3. Rosenborg 49 poeng

Etter 20 kamper:

1. Molde 41 poeng

2. Tromsø 36 poeng

3. Brann 34 poeng Eliteserien 2010

Sluttstilling:

1. Rosenborg 68 poeng

2. Vålerenga 61 poeng

3. Tromsø 50 poeng

Etter 20 kamper:

1. Rosenborg 46 poeng

2. Vålerenga 37 poeng

3. Tromsø 36 poeng Eliteserien 2009

Sluttstilling:

1. Rosenborg 69 poeng

2. Molde 56 poeng

3. Stabæk 53 poeng

Etter 20 kamper:

1. Rosenborg 48 poeng

2. Molde 41 poeng

3. Odd 33 poeng

Med ti kamper igjen står Rosenborg med 43 poeng og Brann med 41. Serielederen etter 20 kamper har ved åtte av ni tilfeller med 30 runder blitt seriemester (se faktaboks).

– Det viser at det er en tendens. Det er ikke lenge siden RBK gikk forbi Brann. Det er ikke veldig overraskende at det har skjedd den siste tiden, sier Thomas Myhre, Eurosport-ekspert.

Kun Rosenborg, i 2013, har ledet serien etter 20 kamper, og rotet bort gullet de siste ti rundene. Den gang var det Strømsgodset som stakk av med gullet.

Rosenborg flere vinnere

At Rosenborg, seriemester de siste tre sesongene, har 19 mann i troppen som har tatt gull tidligere – mot Branns fem – mener både Helstad og Myhre er tall som taler klart for RBK (se faktaboks).

Seriemestere: Brann (5): Azar Karadas, Daniel Braaten, Taijo Teniste, Gilli Rólantsson og Deyver Vega Rosenborg (19): André Hansen, Arild Østbø, Vegar Eggen Hedenstad, Birger Meling, Tore Reginiussen, Alex Gersbach, Erlend Dahl Reitan, Mike Jensen, Anders Konradsen, Anders Trondsen, Marius Lundemo, Nicklas Bendtner, Matthías Vilhjálmsson, Yann-Erik de Lanlay, Alexander Søderlund, Jonathan Levi, Pål André Helland, Samuel Adegbenro, Erik Botheim

– Rosenborg er gode på å krabbe seg opp nå som det skal avgjøres. Det er vanskelig å forsvare en ledelse over lang tid. Forventningene i RBK er skyhøye uansett. Jo flere ganger man har vært med på det, jo bedre lever man med det, sier Helstad.

– Erfaring har mye å si. På Lerkendal er dem vant til dette her fra tidligere. Denne situasjonen er hverdagslig der, men for et lag som ikke har den erfaringen kan det krype inn i hodet, sier Myhre og fortsetter:

– Spesielt hvis det går imot. Du frykter å bli hektet av. For Rosenborg er dette sitt «vanlige jeg». Mens i Bergen snakkes det om gullkamp og den gylne muligheten. Kulturen og mentaliteten til RBK gjør at de er favoritter.

– Svakheter i Brann

Den tidligere landslagskeeperen mener Brann bør være glad Rosenborg tok seg til Europa League-gruppespillet.

– Jeg avskriver ikke Brann på noen måter. Hovedfundamentet til Brann virker litt svakere, men det er ikke så rart når du tenker på RBKs erfaring. De har bred stall og skal klare Euoropa-kamper i tillegg, men det er en ekstra utfordring, sier Myhre.

I fjerde siste kamp møtes Brann og Rosenborg til dyst i Bergen. Mange håper at det skal bli en «finalekamp» om gullet.

– Mye kan avgjøres der, men det er mange kamper som skal bli spilt før det. Brann har vist noen småsvakheter bak der. Spesielt i det defensive. Det må strammes inn – uten at det går utover det offensive. Rosenborg er favoritter, mener Helstad.

