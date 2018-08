Deila slår tilbake etter spissbom og transfer-kritikk: – Blir latterlig

FOTBALL 2018-08-19T09:47:21Z

VALLE (VG) Vålerenga-trener Ronny Deila (42) innrømmer at Vålerenga har vært for ambisiøse etter seks seriekamper uten seier. Men ny stjernespiss er ikke løsningen, ifølge Deila – som ler av kritikken etter overgangsvinduet.

Publisert: 19.08.18 11:47 Oppdatert: 19.08.18 12:18

Blant annet stemplet Eurosports eksperter Vålerenga som tapere i den ellers svært innholdsrike kjøperunden i Eliteserien, der Vålerenga nøyde seg med den gamle Godset-kjenningen Mohammed Abu (fra MLS) og svenske Erik Israelsson (PEC Zwolle).

– Da begynner jeg bare å le. Jeg tror mange hadde kuttet av seg armen for å få inn Abu. Hvis vi er tapere, med Abu og en som har scoret nesten 50 mål i svensk toppserie inn, må vi begynne å se igjen, oppfordrer Vålerenga-sjefen før Tromsø-kampen, der han har invitert VG inn på kontoret han deler med resten av trenerteamet, pluss sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen, som sitter på pulten overfor.

VG Live: Vålerenga – Tromsø fra 20.00 !

Seks uten seier

Deila har akkurat kjørt en liten ekstra avslutningsøkt med angriperne, deriblant Peter Godly Michael. Med Sam Johnson skadet er det den 20 år gamle nigerianeren som må frelse VIF foran mål de neste ukene.

Deila mener de vant sjansestatistikken 8-1 eller 11-3 mot Haugesund, avhengig av hvordan du regner, men de som teller mål kom til ett for Haugesund og null for Vålerenga, og teller du samtidig antall kamper uten seirer må du bla en stund tilbake.

Derbyseieren mot Lillestrøm på et hett og velfylt Intility kan stå igjen som årets beste, men akkurat nå er det også den siste (i seriesammenheng), og det er seks kamper og nesten to måneder siden Bård Finnes velplasserte overtidsscoring .

Siden har Vålerenga scoret ganske lite, sluppet inn veldig mye og prøvd litt for hardt.

– Jeg har vært for opptatt av å angripe. Vi har mistet balanse i det offensive spillet og for mange etablerte spillere er blitt byttet ut. Det har vært skader, suspensjoner og vi har ikke spilt med en klar ellever. Samtidig som vi har møtt fire av de seks beste lagene borte – og vi har ikke tapt to ganger på rad, påpeker Deila.

– Men vi har spilt litt åpnere. Det blir alltid et brytningspunkt mellom å spille for mye og forsvare seg. Men du kan ikke forsvare deg til å vinne noe. Du må spille deg til det. Det er filosofien min. Vi var i flytsonen, men har gått ut av den, og det er litt min skyld. Vi vil litt for mye, har «trøkt» til litt for mye, tilstår Vålerenga-treneren.

– Det har vært for ambisiøst?

– Ja, det kan hende. Men hvis du ikke trykker på linjene av og til, får du ikke fremgang, sier Deila.

Prøvde på spiss

Vålerenga trykket også på for å få inn en angriper de siste dagene av overgangsvinduet. Ronny Deila avviser at det har sammenheng med skaden til toppscorer Sam Johnson (syv mål), som Deila garanterer er tilbake innen to uker og senest under landslagspausen i begynnelsen av september.

VIF-treneren vil ikke snakke konkret om at de sjekket tilgjengeligheten til Stabæk-spissen Ohi Omoijuanfo (som selv bekreftet interessen fra Intility Arena) eller la inn bud på Rosenborgs Alexander Søderlund (som Adresseavisen kunne avsløre), men sier følgende:

– Vi trenger ikke spisser i utgangspunktet. Vi har sjekket ut om det kan være mulig å få inn en lederskikkelse og profil i klubben. Men den økonomien har vi ikke per dags dato. Da ble de to (Abu og Israelsson), og det er planen. Vi har hentet masse spillere hele veien, så vi må roe oss ned og tenke kontinuitet, sier Deila.

– Det er lov å spørre, lov å se på menyen. Men vi får spise hjemme, billedlegger 42-åringen med et smil.

– Synsing og sirkus

Derimot har Brann bestilt både det ene og det andre blant sine totalt syv nysigneringer, Molde har også forsterket laget – og Rosenborg har sagt nei til salg av flere, og i likhet med Vålerenga hentet to nye.

At Rosenborg ikke har handlet mer, mener Deila står som et slags bevis på hvor heftige summer man på opp med for å være konkurransedyktige i internasjonal fotball. Den tidligere Celtic-manageren mener norsk fotballøkonomi står stille sammenlignet med andre steder, og han hevder at en klubb som belgiske Sint-Truiden lett kan betale 25 millioner for en spiller.

Og så er han tilbake igjen ved kritikken mot Vålerengas transfervindu.

– Det er vel ikke sånn at den som henter mest, vinner overgangsmarkedet? En ekspert vet ikke hva Brann trenger og hva Vålerenga trenger. Det er umulig. Du er ikke inne i gruppa, ser ikke hvordan det fungerer hver dag, kun ute på banen i kamp. Og de vet ikke mine ideer, Nilsen sine eller Solskjær sine. For meg blir synsing og et sirkus. Det blir latterlig å høre på, hele greia, sier Deila og fortsetter:

– Man må vite budsjettene og vite hva det koster. Og skal vi henge med, må vi bygge et ungt lag. Da skaper vi kapital gjennom kvalitet.

– Hvor lang tid tar det?

– Tre til fem år, har jeg sagt. Vi håper at vi vinner hver kamp, men vi har sagt at vi skal kjempe om medalje innen tre til fem år. Det er en tydelig målsetting. Også skal vi være bærekraftige, sier Deila – som snakker om at topp seks er målet denne sesongen, og at det fortsatt er innen rekkevidde.

– Topp seks i år, er det en ny målsetting?

– Nei, det har det vært hele tiden, hvis du hadde fulgt med. Det har jeg sagt i hele år. Det er kjedelig, men det har Vålerenga bare gjort én gang siden 2010 (nummer 6 i 2014). Så det må være en brukbar prestasjon, sier Ronny Deila.