SKIFTER BEITE: Bjørn Maars Johnsen, her på landslagstrening med sjefen Lars Lagerbäck. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Maars Johnsen selges for over 20 millioner

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 23.07.18 16:45

Bjørn Maars Johnsen (26) blir etter alt å dømme lagkamerat med to andre norske landslagsspillere.

Klubben det handler om, er AZ Alkmaar .

Den norske landslagsspissen leverte en strålende åpningssesong i nederlandske ADO Den Haag med hele 19 seriemål i Eredivisie i 2017/18.

Under landslagssamlingen i juni fortalte Maars Johnsen til VG at han var enig med klubben sin om å bli solgt i sommer. På den tiden tydet mye på at han kunne være på vei til Spania.

Men nå er spisskjempens fremtid kjent: ADO Den Haag har, ifølge VGs kilder, kommet til enighet med Eredivisie-konkurrent AZ Alkmaar om en overgang for Bjørn Maars Johnsen .

Ifølge VGs opplysninger er den norske 26-åringen i ferd med å bli solgt for mellom 22 og 25 millioner kroner.

De to nederlandske klubbene ble mandag enige om overgangssummen. Dermed gjenstår forhandlingene om Maars Johnsens personlige kontrakt med AZ Alkmaar samt den obligatoriske medisinske sjekken.

Dersom alt går som det skal, blir Maars Johnsen lagkamerat med to andre nordmenn: Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø.

AZ Alkmaar endte på tredjeplass i nederlandsk Eredivisie forrige sesong. Det betyr at de skal spille i Europa League kommende sesong.