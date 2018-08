I FORBUNDSSTRID: Mohamed Salah og det egyptiske fotballforbundet er ikke på god fot om dagen. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Hevder dette er Mohamed Salahs krav til Egypts fotballforbund

FOTBALL 2018-08-29T08:49:40Z

Den bitre striden mellom Mohamed Salah (26) og det egyptiske fotballforbundet (EFA) har blusset opp igjen. Et lekket brev skal avsløre hans krav til forbundet, krav som i stor grad dreier seg om sikkerhet.

Publisert: 29.08.18 10:49 Oppdatert: 29.08.18 12:58

– Det er vanlig at et fotballforbund ønsker å løse problemene til spillerne sine, som gjør at de kan føle seg komfortable. Men faktisk ser jeg at de (EFA) gjør det eksakt motsatte, skrev Salah på Twitter søndag, og utløste en ny krise i egyptisk fotball.

Flere spekulerer nå i om Liverpool-stjernen ønsker å gi seg på landslaget og et lekket brev fra hans advokat Ramy Abbas Issa skal angivelig bekrefte disse mistankene, skriver det arabiske fotballnettstedet Filgoal.com, som har fått tilgang til dokumentet.

– Dere har ikke gjort Salah komfortabel på internasjonale oppdrag og jeg kan ikke huske noe forbund som har behandlet en spiller så skammelig. Fiaskoen til Egypt i VM i Russland er et direkte resultat av deres elendige styring, skriver han, ifølge det angivelig lekkede dokumentet datert 23. august:

Syv krav

Her er Mohamed Salahs krav til det egyptiske fotballforbundet på landslagsoppdrag, ifølge dokumentet:

To livvakter utenfor hotellrommet og en ved heisen, for å forhindre at fans eller andre uvelkomne tar seg frem til eller inn i hotellrommet.

Telefonlinjen til Salahs hotellrom skal være blokkert.

Når han er på landslagsoppdrag, må han bli hentet på flyplassen og kjørt til hotellet så «diskré som mulig».

To livvakter til og fra trening.

Enhver person eller familien til en som jobber i forbundet har ingen rett til å be om et bilde med Salah.

Hans bilder skal ikke brukes i forbindelse med det egyptiske fotballforbundets sponsorer uten skriftlig godkjennelse, uavhengig av om han er avbildet alene eller med andre.

Han skal heller ikke forventes å være tilgjengelig for ulike PR-oppdrag eller VIP-besøk på vegne av EFA.

Hvis ikke disse kravene blir oppfyllt, bør hele det egyptiske fotballforbundet gå av, står det å lese i det lekkede dokumentet, som avslutningsvis skriver at «dette kan ikke forhandles om».

Steile fronter

Debatten er imidlertid preget av ulik historiefortelling fra de to ulike partene i konflikten. Abbas Issa mener at forbundet bevisst forvrenger kravene for å gjøre dem irasjonelle.

Fotballforbundet svarer på sin side at de skal forsøke å imøtekomme alle sikkerhetskravene, og at de også har gjort det i alle sammenhenger - foruten på åpningsdagen i VM og reisen dit.

De hevder seg likevel optimistiske etter dialogen på slutten av forrige uke og har uttalt at de skal jobbe hardt for å løse de vedvarende problemene.

Men privat har noen av forbundstoppene vært mindre diplomatiske.

Magdy Abd El Gany, en av toppene i EFA, har lagt ut et bilde på Twitter, der han skriver «her er jeg sammen med fire spillere og en gris i hvitt», skriver Al Jazeera . Grisen er som kjent et urent dyr i islam. Twitter-kontoen til El Gany ble senere suspendert.

En annen forbundstopp, Khaled Lateif, skal ha truet Salahs mor. «Jeg ønsker å minne Salah på at moren din fortsatt er i Egypt. Du er utenlands og kan gjøre som du vil. De som forstår, forstår», skal han ha skrevet på Twitter, ifølge nettstedet The New Arab . Også hans konto er utilgjengelig.

Konflikten skal først ha brutt ut da forbundet dekorerte landslagets private fly med et enormt bilde av Mohamed Salah, uten spillerens godkjennelse. Den krisen måtte idrettsministeren i Egypt løse.

Den verste krisen mellom Salah og forbundet skal imidlertid ha oppstått etter at førstnevnte ble involvert i fotografier og en middag med Tsjetsjenias president Ramzan Kadyro v, som er anklaget for grove menneskerettighetsbrudd. Seansene førte til internasjonal fordømmelse av den egyptiske superstjernen .

Summen av disse konfliktene skal ifølge flere medier, deriblant CNN , har ført til at Salah vurderer å gi seg på landslaget.