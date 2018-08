Rashani og Odd sendte Start mot nedrykk

FOTBALL 2018-08-27T18:59:30Z

SØR ARENA (VG) (IK Start - Odds BK 0-1) Start måtte vinne kampen mot Odd for å ha tro på å holde seg i Eliteserien. Elbasan Rashani og Odd ville stikke kjepper i hjulene for vertenes overlevelse.



Folk hadde nesten ikke rukket å sette seg før Elbasan Rashani sendte gjestene i ledelsen. Etter kun tre minutters spill i første omgang fikk Odd frispark i venstre korridor. Espen Ruuds presise høyrefot fant pannebrasken til Martin Broberg som stusset ballen på bakre stolpe til en umarkert

Rashani. Norsk-kosovoeren headet ballen enkelt i mål bak Start-keeper Jonas Deumeland.

Etter scoringen var Start det førende laget og prøvde å trenge gjennom et dyptliggende Odd-lag. Kevin Kabran har vært god for gultrøyene i det siste og fikk etter halvspilt førsteomgang muligheten fra tretti meter. Skuddet fra svensken var litt for svakt og havnet en drøy halvmeter over mål.

En feil av Espen Ruud etter trettifem minutter førte til at nyervervede Adeleke Akinyemi fikk en sjanse til å utligne. Angriperen satte fart mot Sondre Rossbach i Odd-buret men kom litt for skrått til å avslutte selv, og valgte derfor å slå et lavt innlegg rett i beina på en Odd-spiller.

Start klarte aldri å true Odd mer i første omgang, til tross for at de var det beste laget.

– Vi kan kun skylde på oss selv. Vi har mange innlegg og dødballer, men kvaliteten var ikke bra nok. Vi skaper ikke nok store sjanser, sier Starts Simon Larsen til MAX.

Mot nedrykk

Odd virket svært fornøyde med det ene målet og snøret igjen sekken. Gjestene lå kompakte gjennom hele kampen, og det fikk Start merke. De klarte rett og slett ikke å true Odd i den andre omgangen. Dermed endte det 0–1 i Kristiansand, og nedrykket nærmer seg med stormskritt for gultrøyene.

– Dette var en sekspoengskamp. Vi måtte vinne, og det klarte vi. Nå skal vi klatre på tabellen utover høsten, sier Odd-keeper Sondre Rossbach til MAX etter kampen.

Mot slutten av kampen oppstod det to svært dramatiske situasjoner. Først fikk Start hjørnespark, hvor innlegget til Elliot Käck traff Damion Lowe perfekt på pannebrasken. Kun en fantastisk enhåndsredning av Sondre Rossbach hindret Start-utligning.

På det påfølgende hjørnesparket er Rossbach ute og roter. Käck mottok ballen på bakre stolpe og sendte i vei et lavt skudd mot mål. På strek stod en Odd-spiller og fikk akkurat avverget scoring. Rossbach kom seg tilbake på strek og fikk klamret seg til ballen. Minst femten mann var inne foran sisteskansens femmeter og forstyrret keeperen. Det førte til frispark for Odd-keeperen.

Dermed ender det 0–1 på Sparebanken Sør Arena og gjestene tar med seg alle poengene fra Kristiansand.