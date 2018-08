Disse kan RBK og Sarpsborg møte i Europa League

FOTBALL 2018-08-31T07:46:31Z

Både Rosenborg og Sarpsborg 08 befinner seg i den svakeste seedinggruppen i Europa League. Det kan gi beinhard motstand i gruppespillet.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 31.08.18 09:46 Oppdatert: 31.08.18 11:17

Fredag klokken 13.00 trekkes gruppene til høstens Europa League-gruppespill i Monaco. 48 lag skal fordeles inn i 12 grupper på fire lag.

RBK, som etter et ellevilt André Hansen-show sikret avansement mot Shkëndija, og Sarpsborg, som sensasjonelt vant en billett til gruppespillet etter å ha beseiret Maccabi Tel Aviv, er Norges representanter i gruppespillet.

Kan møte Arsenal og Chelsea

Sarpsborg er turneringens lavest rangerte lag, med en UEFA-koeffisient på 3485, og befinner seg naturlig nok i den fjerde og laveste seedinggruppen før trekningen. Det samme gjør RBK med en koeffisient på 9000.

Dermed blir det trolig tøffe grupper for både sarpingene og trønderne. Motstanden kan for eksempel bli som følger:

Arsenal, Sporting og RB Leipzig.

Chelsea, AC Milan og Real Betis.

Sevilla, Marseille og BATE Borisov.

– Gi meg gjerne et lag fra Premier League altså. Jeg følger den ligaen tett, så det hadde vært ekstremt gøy, sa Tobias Heintz til VG på hjemreisen fra Israel natt til fredag .

Den første kampen i Europa League-gruppespillet finner sted den 20. september. Gruppespillet avsluttes den 13. desember. De to beste lagene i hver gruppe går videre til 16-delsfinalen som spilles i februar.

Mange nordmenn med

Det er ikke bare to norske klubber som representerer Norge i gruppespillet: Ståle Solbakken ledet FC København til et råsterkt avansement mot italienske Atalanta; Sander Berge er en viktig brikke på Genk; Kristoffer Ajer scoret sitt første Celtic-mål da skottene sikret en plass i gruppespillet; Fredrik Gulbrandsen (og til våren Erling Braut Håland ) spiller for RB Salzburg; Omar Elabdellaoui spiller for Olympiakos; Valon Berisha deltar med sitt nye Lazio; og Veton Berisha er klar med Rapid Wien.

Her er de fire seedinggruppene (lag fra samme land kan ikke trekkes i samme gruppe):

1: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Beşiktaş, RB Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht og Lazio.

2: Sporting CP, Ludogorets, København, Marseille, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana og Rapid Wien.

3: Real Betis, BATE Borisov, Qarabağ, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux og Rennes.

4: Apollon, Rosenborg , Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg .