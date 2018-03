Lagerbäck spår endringer – Elyounoussi og Nordtveit trolig inn

Publisert: 25.03.18 15:37 Oppdatert: 25.03.18 16:46

TIRANA (VG) Lars Lagerbäck elsker å spille med det samme laget i kamp etter kamp. Men etter 4–1-triumfen mot Australia er han nødt til å bytte på sitt «winning team».

Svensken opplyste til mediene etter treningsøkten på KF Tiranas hjemmebane Stadiumi Selman Stërmasi at det blir «bytte i et antall posisjoner» i privatlandskampen mot Albania mandag kveld.

Ettersom Ola Kamara reiste hjem etter hat trick-oppvisningen mot Australia, er det vanskelig å tro noe annet enn at AIK-spiller Tarik Elyounoussi ligger best an til å få plassen ved siden av Bjørn Maars Johnsen.

Under spillsekvensen på treningen søndag ble Hoffenheims Håvard Nordtveit drillet ved siden av Kristoffer Vassbakk Ajer (19) fra Celtic i midtforsvaret. Ajer imponerte i debuten mot Australia og beholder trolig plassen. I så fall går Tore Reginiussen ut.

På høyreback kan Jonas Svensson erstatte Omar Elabdellaoui. Det spørs mest på om trønderen har kvittet seg med hamstringskaden han har slitt med. Han trente tilnærmet normalt søndag.

– Det var positivt. Var med på alt og det gikk bra for seg. Men det er fortsatt noe annet å spille kamp, sier Svensson til VG.

– Vi får se hva medisinerne sier om Jonas. Vi kommer til å bytte, men hvor mange det blir, tør jeg ikke svare på. Vi får sammenfatte med legen etterpå, sier Lars Lagerbäck .

Også sentralt på midtbanen kan det bli endringer. Der var det Fredrik Midtsjø og Markus Henriksen som startet mot Australia.

Sliter på Balkan

Mandag er det Albania som gjelder, og historisk har Norge slitt på Balkan. Vi må tilbake til 2007 for å finne sist gang det skjedde. Da, med Åge Hareide ved roret, ble Bosnia beseiret 2–0.

Siden den gang har Egil «Drillo» Olsen (andre periode) og Per-Mathias Høgmo styrt skuta før Lagerbäck tok over.

Selv har den svenske landslagssjefen for Norge forsøkt seg mot Makedonia. Da ble det tap.

